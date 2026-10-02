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數位轉型鼎革獎揭曉 國泰布局AI奪五大獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰勇奪「數位轉型鼎革獎」五大獎 。左起為國泰金控副總經理翁德雁、國泰金控副總經理劉浩翔、國泰產險副總經理姚棋馨 、國泰健康管理總經理李威德。國泰金控／提供
國泰勇奪「數位轉型鼎革獎」五大獎 。左起為國泰金控副總經理翁德雁、國泰金控副總經理劉浩翔、國泰產險副總經理姚棋馨 、國泰健康管理總經理李威德。國泰金控／提供

《哈佛商業評論》全球繁體中文版昨（1）日舉行「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，國泰長期布局金融科技與AI應用，共榮獲五項大獎肯定，包括國泰金控獲「智慧管理轉型獎 大型機構組 楷模獎」及「人資管理轉型獎 大型機構組 楷模獎」、國泰世華銀行獲「智慧管理轉型獎 大型機構組 績優獎」、國泰產險獲「AI創新應用獎 服務業 大型機構 楷模獎」以及國泰健康管理獲「創新商模轉型獎 中小型企業組 楷模獎」，展現從人才培育、AI基礎建設到健康管理等多面向的數位實力。

國泰金控（2882）於2024年發表台灣金融業首個生成式AI技術發展框架「GAIA」，整合模型服務、AI護欄、知識管理及治理機制，兼顧金融業安全與合規需求，再於2025年揭露「GAIA 2.0」，推動企業級AI Agent協作，榮獲「智慧管理轉型獎 大型機構組 楷模獎」。

國泰金控以數位能力與AI素養為核心，系統性培育跨域金融人才，推動組織轉型，2026年與OpenAI展開策略合作，成為台灣首家導入ChatGPT Enterprise的金融機構。根據今年度「AI準備度調查」，高達93%員工認為AI有助提升工作效率，獲得「人資管理轉型獎 大型機構組 楷模獎」肯定。

國泰世華AI發展聚焦客戶服務、企金經營、作業效率、防詐風控及資訊效率等五大領域，兼顧AI應用效益與風險控管，協助優化業務流程與管理模式、提升作業效率，成果獲「智慧管理轉型獎 大型機構組 績優獎」肯定。

國泰產險將AI導入理賠流程，專案上線後，估損時間效率可提升83%，每年節省逾1,000小時處理相關文件的作業時間，國泰產險客戶平均可提前7天獲得理賠，榮獲「AI創新應用獎 服務業 大型機構 楷模獎」。

國泰健康管理以「衡好選」健康規劃平台打造數位轉型新模式，獲頒「創新商模轉型獎 中小型企業組 楷模獎」，運用AI與大數據，提供個人化健檢規劃方案，且推薦技術已取得專利並通過專業醫療檢核。

國泰 布局 國泰世華

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