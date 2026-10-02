數位轉型鼎革獎揭曉 中信銀創新摘兩首獎

中信銀行致力深化數位轉型，以科技創新提升金融服務效能，憑藉科技防詐及普惠金融有成，於昨（1）日勇奪《哈佛商業評論》全球繁體中文版2026第六屆「數位轉型鼎革獎」「智慧管理轉型獎（大型機構組）」及「創新商模轉型獎（大型企業組）」兩大首獎。

主辦單位表示，中信銀成功運用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、數據分析與跨機構協作機制強化金融防詐，同時透過創新商業模式擴大中小企業融資可近性，兼顧金融安全、服務效率與普惠金融發展，獲評審高度肯定，不僅締造連續六屆獲獎的佳績，更成為本屆表現最佳之金融業者。

昨日頒獎典禮由中信金控資訊長賈景光及中信銀法金產品處處長蕭志鵬代表領獎。賈景光表示，數位轉型是需要長期投入的發展歷程，中信依客戶需求與業務發展優化服務體驗，透過科技創新重塑金融流程與商業模式，將數位科技融入客戶日常生活，近年來配合政府政策，攜手產業夥伴，運用AI設計防詐、阻詐利器，打造更智慧、安全、具韌性的金融生態圈，得以於本屆獲得兩大首獎，是數位轉型歷程中的榮耀勳章。

勇奪「智慧管理轉型獎（大型機構組）」首獎的「中信神盾聯防科技平台2.0：建構金融科技防詐聯防生態系，跨域協作創新」專案，主要結合AI、圖譜分析、金流網絡技術及即時風險決策能力，透過智慧預警與數據分析機制，強化異常交易與可疑帳戶辨識能力，提升防詐作業的即時性與精準度。「中信神盾聯防科技平台2.0」上線至今已管制3.2萬個可疑帳戶，管制有效比率超過90%，同時亦將持續投入產業聯防，提升整體防護韌性。

此外，中信銀以「三軌並行・普惠無界：重構中小企業融資創新商模」專案，獲得「創新商模轉型獎（大型企業組）」首獎。中信銀將32種申請表單整合為三種，逾430個欄位自動帶入，結合視訊訪廠、遠距對保、AI查驗及風險快篩，不僅提升融資效率，更拓展金融服務所能觸及的範圍。截至今年8月，數位申請率突破90%，最快2分鐘完成線上申請，整體申貸時效縮短逾71%，每案節省12.8小時，客戶滿意度達98%，並取得49項專利。