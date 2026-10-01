銀行券商10月底互看負債 你的貸款額度會縮水？金管會回應了

銀行、券商10月底起將能互看客戶部分授信資訊，外界憂心恐讓貸款審查變嚴、民眾可借額度縮水。金管會1日澄清，跨業信用交換只是增加金融機構掌握客戶負債資訊，不代表民眾可以借的錢變少。

聯徵中心與證交所跨業信用交換機制預定10月底上路，銀行可進一步查詢客戶在券商端的融資、借貸等資訊，券商也能掌握客戶部分銀行授信狀況。

市場擔心，新制是否等同針對房貸、車貸、信貸及股票融資「四貸同堂」加強管制，甚至讓未來申請其他貸款時，審查更嚴、額度遭壓縮。

銀行局副局長王允中表示，金管會從來沒有「四貸同堂」管制措施。跨業信用交換主要是讓銀行與券商更完整掌握客戶整體負債與信用風險，再依個別客戶情況進行授信判斷。

他指出，即使銀行取得券商端相關資訊，辦理個人貸款仍須依授信5P原則，綜合評估借款人條件、資金用途、還款能力及擔保等因素，不會因為多查到一項資訊，就直接減少貸款額度。

王允中強調，「這不是什麼管制措施，只是一個信用交換機制」，目的在補足金融機構過去跨業資訊不足的缺口，讓銀行授信及券商信用風險管理更完整。

至於房貸，金管會表示，銀行仍須依既有不動產授信規範及央行相關規定辦理，與此次跨業信用交換機制屬不同層次的風險管理措施。