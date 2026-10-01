銀行流動性偏低要小心！金管會緊盯 遲未改善恐找喝咖啡

據金管會1日揭露，8月底已有部分國銀流動性覆蓋比率（LCR）落在105%到110%的低檔區間；銀行局副局長王允中說，將緊盯「低LCR」的銀行，若後續遲未改善，金管會不排除發文、致電，甚至要求銀行到會說明。

流動性覆蓋比率（LCR）是衡量銀行碰到資金壓力時，手上的現金、公債等高品質流動性資產，是否足以支應未來30天淨現金流出。法定標準是100%。

截至8月底，37家本國銀行平均LCR為120.57%，月增5.05個百分點、但年減8.22個百分點。

今年前八月國銀平均大致介於115%至125%，整體仍遠高於100%法定標準，王允中強調，流動性情況穩健，足以支應企業及民眾資金需求。

王允中表示，今年景氣熱絡、銀行授信業務持續成長，但若個別銀行較集中承作特定產業放款，資產端擴張較快、負債端未同步跟上，就可能造成資產負債配置落差，進一步壓低LCR。

目前有部分銀行LCR介於105%至110%低檔區間。據了解，各銀行內部通常會將預警值設在105%或110%左右，一旦逼近，就會自行啟動資產負債調整。

不過，金管會認定「低LCR」並非只看單一數字，而會依各銀行業務特性、資產負債結構個案判斷。例如專業銀行因業務性質不同，可接受的LCR水位也可能較一般銀行低。

若金管會認為個別銀行LCR偏低，必要時透過發文、致電或要求銀行到會說明等方式了解，並要求改善存放款及資產負債配置。

央行是按季公布各銀行LCR數字，到6月底止，包括土銀、合庫、兆豐銀、台企銀、新光銀和陽信銀等六家銀行LCR落在100%至110%之間。

值得注意的是，LCR並非「月底過關就好」。銀行雖按月申報，但若月中任何一天跌破100%，就須立即通報金管會及央行，不能等到月底把數字拉回來再申報。

金管會強調，今年至今未接獲任何銀行LCR跌破100%的通報，過去也從未有國銀低於法定標準。若未依規定通報，或未在期限內完成改善，可處最重5,000萬元罰鍰，並可視個案採取進一步限制措施。