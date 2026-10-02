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集保青年金融知識挑戰 開跑

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
「集保e手掌握」App推出全新「e本證金，投投是道」青年學習專區，昨（1）日起開跑第一階段「證金八百」闖關任務。集保／提供
「集保e手掌握」App推出全新「e本證金，投投是道」青年學習專區，昨（1）日起開跑第一階段「證金八百」闖關任務。集保／提供

台灣證券投資教育再升級，集保結算所於「集保e手掌握」App推出全新「e本證金，投投是道」青年學習專區，並自昨（1）日起開跑第一階段「證金八百」闖關任務，攜手證交所、櫃買中心及期交所，邀請18至35歲青年透過答題挑戰，輕鬆掌握證券金融知識，培養正確投資理財觀念，提升金融素養。

集保結算所董事長林丙輝表示，為響應《青年基本法》及金管會《金融業深化社會信任與回饋行動指引》，集保結算所特別推出「e本證金，投投是道」專區，透過互動問答遊戲，讓青年在答題闖關中累積投資理財知識，同時攜手證券周邊單位，挹注多元學習資源，共同打造證券期貨業智慧金融學習園地，積極培力青年並融合全民金融教育，以落實信任金融的理念。

「e本證金，投投是道」專區將舉辦為期一年四階段的知識挑戰，約180萬名的集保e手掌握青年用戶，皆可參與此項活動，只要在活動期間內完成挑戰任務，即可獲得抽獎資格。每階段結束後，將自完成挑戰的投資人中抽出3,000名，各贈送100元便利商店電子禮券，四階段合計將送出1.2萬份好禮。

「e本證金，投投是道」專區不僅以趣味互動方式帶領青年學習金融知識，更整合證交所「宅在家學習網」、櫃買中心「HOME學堂」、期交所「期貨及選擇權數位學習網」等豐富資源，打造證券投資與金融知識雙主題學習基地。

青年用戶可透過集保e手掌握整合自身證券、基金、銀行等資產總覽，再以專區學習解讀資產及理財規劃，讓「看得到資產」，進化為「看得懂資產、管理好資產」。

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