凱基證轉型 攻新世代投資人

凱基證券為回應新世代投資人需求，以客戶為中心，從企業文化、人才、科技到服務全面轉型升級，以「選擇凱基，開始累積」為品牌理念，傳遞每一次的主動選擇，都在累積成為未來的底氣，更透過全新品牌廣告，以貼近年輕人生活的故事情境結合輕鬆活潑的品牌歌曲，鼓勵新世代從選擇開始，逐步累積自己的未來。

投資理財逐漸成為新世代族群生活當中的日常，愈來愈多年輕人開始及早規劃長期投資，朝人生不同階段累積實力與財富。

凱基證券總經理林志宏表示，「開始累積」不只是時間或財富的累積，更是凱基證券於客戶信任、專業實力與服務價值上的長期深化累積，透過這次品牌廣告，希望鼓勵年輕人勇敢踏出每一步，每次的主動選擇都會帶來改變，當你決定開始投資自己的未來，就會讓生活變得不同。

凱基證券為慶祝全新品牌廣告正式上線，特別於官方Facebook粉絲專頁「凱基證券樂活投資人」推出分享互動活動。即日起至10月14日止，只要於活動貼文下方留言「選擇凱基，開始累積」，並標記兩位好友，即可參加抽獎，有機會獲得500元即享券，共計30個名額，傳遞全新品牌廣告的理念，讓每一次選擇都能累積未來更多可能。

凱基證券全方位的轉型升級，為了更優化數位平台上的投資體驗，特別進行「隨身e策略」App改版，以「全新介面、全新體驗、全新旅程」為核心理念，透過大量使用者研究與客戶訪談，從投資人的實際需求出發，打造更直覺且個人化的數位投資平台。

新版App除可自由客製化個人首頁，也整合帳務總覽、市場日曆、即時新聞等功能，讓投資人可快速掌握市場動態與資產配置；同步也升級選股功能整合市場資訊以及凱基投顧研究資源及多元選股策略，協助投資人更有效率地發掘投資機會，打造更完整、更智慧的數位投資旅程。