聽新聞
0:00 / 0:00

聚和聯貸案簽約

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

精密特用化學品廠聚和（6509）昨（1）日完成台灣銀行主辦的34億元聯合授信案簽約。資金將用於聚和屏東科學園區新廠建設及購置機器設備，打造未來五至十年的成長動能。

聚和董事長郭聰田表示，隨著全球對生物製藥、mRNA疫苗及AI半導體製程的需求激增，聚和為全球生物緩衝劑的主要供應商，透過新廠投資量產，提高生物緩衝劑產能規模與產品純度，滿足全球頂尖客戶需求。

聚和已啟動創設以來最大規模的投資案，預計在屏東科學園區分期投入約50億元。第一期廠房預計於2028年底完工。

聯貸案 屏東 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聚和完成大型聯貸案簽署 加速屏東科學園區新廠建設

台銀等十家銀行完成聚和國際34億元聯貸

晟田衝刺半導體營收

台積電中科1.4奈米新廠助攻！台中半導體產值破1.5兆 供應鏈大擴廠

相關新聞

彰銀公平待客 共創信任金融

詐騙手法翻新、高齡金融需求升溫，銀行公平待客也進入科技與全齡服務新階段。彰化銀行昨（1）日舉辦第四屆公平待客論壇，聚焦AI科技防詐與全齡金融，去年臨櫃攔阻詐騙逾300件，也有135家分行加入失智友善行列。

凱基證轉型 攻新世代投資人

凱基證券為回應新世代投資人需求，以客戶為中心，從企業文化、人才、科技到服務全面轉型升級，以「選擇凱基，開始累積」為品牌理念，傳遞每一次的主動選擇，都在累積成為未來的底氣，更透過全新品牌廣告，以貼近年輕人生活的故事情境結合輕鬆活潑的品牌歌曲，鼓勵新世代從選擇開始，逐步累積自己的未來。

集保青年金融知識挑戰 開跑

台灣證券投資教育再升級，集保結算所於「集保e手掌握」App推出全新「e本證金，投投是道」青年學習專區，並自昨（1）日起開跑第一階段「證金八百」闖關任務，攜手證交所、櫃買中心及期交所，邀請18至35歲青年透過答題挑戰，輕鬆掌握證券金融知識，培養正確投資理財觀念，提升金融素養。

聚和聯貸案簽約

精密特用化學品廠聚和（6509）昨（1）日完成台灣銀行主辦的34億元聯合授信案簽約。資金將用於聚和屏東科學園區新廠建設及購置機器設備，打造未來五至十年的成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。