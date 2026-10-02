聽新聞
0:00 / 0:00
聚和聯貸案簽約
精密特用化學品廠聚和（6509）昨（1）日完成台灣銀行主辦的34億元聯合授信案簽約。資金將用於聚和屏東科學園區新廠建設及購置機器設備，打造未來五至十年的成長動能。
聚和董事長郭聰田表示，隨著全球對生物製藥、mRNA疫苗及AI半導體製程的需求激增，聚和為全球生物緩衝劑的主要供應商，透過新廠投資量產，提高生物緩衝劑產能規模與產品純度，滿足全球頂尖客戶需求。
聚和已啟動創設以來最大規模的投資案，預計在屏東科學園區分期投入約50億元。第一期廠房預計於2028年底完工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。