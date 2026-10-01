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路透：央行似刻意讓台幣升值耐人尋味 調查顯示投資人對台幣翻空

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
路透最新調查顯示，投資者對新台幣在內的多個主要新興亞洲貨幣，持看跌態度。最被看好的是人民幣、韓元與星元。 美聯社
路透最新調查顯示，投資者對新台幣在內的多個主要新興亞洲貨幣，持看跌態度。最被看好的是人民幣、韓元與星元。 美聯社

台幣兌美元1日尾盤走勢與其他主要亞幣相左，連續第二天小升。路透報導指出，央行1日似乎刻意為之，做法耐人尋味。 

報導引述匯銀人士說法指出，台幣終場與亞幣走勢截然不同，央行的目的為何，讓市場頗為驚訝且議論紛紛。當日上午台幣走軟且幅度不小，但午後外資匯入明顯，且也見到投信和進口商的買美元力道。

一位大型民營匯銀人士說：「皇上想什麼大家都不知道，想不出個所以然，可能要大家不要想一下子到32吧。」

另一家大型匯銀人士則認為，央行硬將台幣收高沒有太大意義，因國際美元走強的趨勢不易改變，可能明日一早就出現買美元的力道，將台幣帶往32。   

路透同日公布的一項調查顯示，投資者對新台幣在內的多個主要新興亞洲貨幣，持看跌態度，原因是高油價加劇市場對能源淨進口國國際收支狀況的擔憂，加上美國公債殖利率上升，提升美元的吸引力。

在前兩次調查中，受訪者在台幣均小幅做多，但這次調查已轉為做空，儘管幅度沒有其他貨幣來得大。

但韓元已連續第五次在調查中獲得強勁看漲押注，SMBC亞洲宏觀策略主管Jeff Ng指出，優異的AI相關晶片出口，支撐該國的經常帳順差，並增強市場對韓元的信心。

韓元兌美元今年來已升值逾5%，是表現最強勁的亞洲貨幣，緊追在後的人民幣和新加坡星元，也持續受投資人看好。人民幣的部位延續長達一年的做多勢頭，而對星元的看漲押注跟韓元一樣，自8月初以來一直保持穩定。

反觀今年來表現最弱的幾個貨幣，依舊深陷谷底；印尼盾的空頭部位，已升至7月下旬以來最高，而菲律賓披索、泰銖和印度盧比的看跌押注，同樣依然堅挺。

央行 台幣升值 路透

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