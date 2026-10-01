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王道銀行推新戶台幣活儲及美元定存高利回饋 年利率最高皆12%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

王道銀行（2897）（O-Bank）即日起推出一系列台外幣高利存款，提供新開戶者可享新台幣1個月期階梯活儲年利率最高12%、美元1個月期定存年利率最高12%。王道銀行另提供所有客戶均可享的多項存款優惠，包括新資金新台幣6個月期定存年利率2.4%，以及無論新舊資金皆可參與的新台幣6個月期定存年利率2.2%、新台幣3個月期定存年利率2.2%優惠；在美元定存方面，則提供所有客戶新資金美元3個月期定存年利率5%及美元6個月期定存年利率4.8%，以及新舊資金皆可參與的美元定存6個月年利率4.6%。

王道銀行針對首次開立存款帳戶之新戶推出高利存款優惠，自即日起至2026年12月30日止，凡新開戶者自成功開戶次一營業日起算一個月內，可享新台幣階梯高利活儲新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣10萬元（含）以內享年利率12%，新台幣100,001元至20萬元（含）享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息；於前述活動期間內，開立王道銀行存款帳戶之新戶，自成功開戶日起至2027年1月29日15:30止，可享美元1個月期高利定存優惠，其中單筆定存金額美元300元至3,000元（含）享年利率6%，單筆定存金額美元3,001元至10,000元（含）則享年利率12%優惠，每人於前述不同方案中，最多可各存一筆。

此外，不限新舊客戶，即日起至2026年12月31日15:30止，王道銀行所有客戶凡承作當下存款總餘額較2026年9月10日日終存款餘額新增之資金，可享6個月期定存年利率2.4%優惠；不限新舊資金則可享有新台幣6個月期定存年利率2.2%及3個月期定存年利率2.2%優惠。上述各項台幣定存專案之單筆起存金額皆為新台幣2萬元，單筆最高上限皆為新台幣1,000萬元。

針對美元資產配置需求，王道銀行推出美元高利定存，即日起至11月30日15:30止，所有客戶凡承作當下存款總餘額較2026年9月30日日終餘額新增之資金，可享美元定存3個月期年利率5%，單筆起存金額為300美元，單筆上限10萬美元，同時亦可享美元定存6個月期年利率4.8%，單筆起存金額1,000美元，單筆上限10萬美元；王道銀行另推出不限新舊資金皆可參與的方案，即日起至12月31日15:30止，可享美元6個月期定存年利率4.6%優惠，單筆起存額1,000美元，單筆上限10萬美元。

除了台外幣存款優惠之外，王道銀行亦針對新戶推出綁定指定行動支付消費現金回饋加碼活動。即日起至2026年12月30日止，凡首次成功開立王道銀行存款帳戶之個人新戶，於核卡後45天內使用王道簽帳金融卡綁定Apple Pay、LINE Pay、街口支付、悠遊付、全盈+、iPASS MONEY、icash Pay及全支付等8大指定行動支付進行一般消費，即可享額外加碼4%現金回饋，每人加碼回饋上限為新台幣500元，若加計原有1%基本回饋，現金回饋最高可達5%，活動期間限額6,000名，依核卡順序排序，額滿將提前於官網公告。

台幣 王道銀行 定存

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