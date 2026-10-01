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中租再獲天下人才永續獎肯定 人資長稱不只攬才：更要做到育才

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
中租控股獲選天下人才永續獎，由行政院副院長鄭麗君（圖左）頒贈予人資長鄭秀姿（圖右）。中租控股／提供
中租控股獲選天下人才永續獎，由行政院副院長鄭麗君（圖左）頒贈予人資長鄭秀姿（圖右）。中租控股／提供

中租控股1日獲頒《天下雜誌》「天下人才永續獎」，中租控股人資長鄭秀姿表示，人才永續是企業永續經營的核心動力，不只是攬才，更要做到育才，再度獲獎突顯中租控股重視人才培育與永續發展的豐碩成果。

代表中租控股受獎的鄭秀姿表示，中租的人才發展計畫，透過系統化的人才管理，完整的訓練架構，提供基礎技能、專業領域到觸類旁通的多元課程內容，為公司人才鋪路，並提供能發揮的舞台，以協助人才適得其所。

中租控股於2026年天下人才永續獎締造佳績，源自於泰國子公司績效改善，從人才訓練發展課程出發，建構組織能力，並以系統性人才實踐，整合人才培育、矩陣式組織協作、AI工具應用、KPI管理與調整獎酬制度等，支持海外營運改善，推動組織與員工成長，落實永續發展。

鄭秀姿強調，人才培育是一場跨越地域與文化的長期投資，中租的競爭力，來自於專注培養適合特定市場與職能的專業人才，展現「勇進成長，連結全球」的雇主品牌精神，為企業多元化與國際化發展奠定穩健基礎。

2024年獲獎的「MAGIC」計畫，由4項子計畫組成，分別為亞太MA計畫（ Management Association Program）於2013年提出，是中租最早的派外人才培育計畫；2016年再推出關鍵人才計畫（Chailease Talent Development Program），以培育基層管理人才，支持海內外發展。

2018年的矩陣人才計畫（International Talent Program），透過矩陣式組織，將總公司的幕僚單位的專業經驗，移轉到東協各據點。從派外菁英、基層管理人才，再到強化總部與海外子公司的協作，接著推出大東協實習與就業計畫（Greater ASEAN Internship & Employment Program），打造國際化團隊助力跨國營運。

中租控股不僅重視內部人才育成，也深耕產學合作。日前與台北市立大學推動學分課程，合作開設「租賃人才」學分課程，從租賃產業出發，聚焦企業與消費金融產品服務，以及能源產業與保險經紀等實務分享，扮演產學相連的橋樑，帶頭提供真實產業情境，以協助學子縮短學用落差。

中租控股投入人才培育，亦獲多項海內外獎項肯定，包括美國人才發展協會（ATD）5項大獎，即卓越學習組織獎（BEST Award），與4項單一訓練制度的卓越實踐獎（Excellence In Practice Award），以及《遠見雜誌》ESG企業永續獎傑出方案人才發展組楷模獎等。

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