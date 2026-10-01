快訊

打死權利車行同事…男載屍自首 警查出是詐欺通緝犯、逃亡逾2年

日職／徐若熙等了快4個月重返一軍 最快球速157公里後援1局無失分

驚見大陸國慶！農業部App行事曆大出包 官方致歉認疏失

聽新聞
0:00 / 0:00

磊山保經榮獲2026《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
磊山保經榮獲《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎「智慧管理轉型獎－楷模獎」，（左起）總經理許弘偉、董事長李佳蓉、業務總經理林世德、資訊部技術經理楊銘鴻共同合影。磊山保經／提供
磊山保經榮獲《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎「智慧管理轉型獎－楷模獎」，（左起）總經理許弘偉、董事長李佳蓉、業務總經理林世德、資訊部技術經理楊銘鴻共同合影。磊山保經／提供

「2026第六屆數位轉型鼎革獎」由《哈佛商業評論》全球繁體中文版與SAP共同主辦，致力從各產業發掘具示範價值的數位轉型標竿。10月1日於台北遠東香格里拉舉行頒獎典禮，磊山保經以「磊山AI智慧營運管理平台」成為首家榮獲「智慧管理轉型獎－楷模獎」的保險經紀人公司，並由業務總經理林世德代表領獎。

此一專案整合業務服務、保戶服務、行政支援、教育訓練與稽核法遵，建立一致且高效的資訊與流程體系，讓資訊更易取得、流程更為順暢，也讓第一線夥伴能將更多心力投入理解客戶需求與提供適切服務。這不僅是營運效率的提升，更是實踐磊山保經「與時俱進，提供夥伴多元創業的平台」企業使命的具體行動，讓科技成為夥伴成長與服務客戶的重要後盾。

「以服務代替管理」，是磊山保經總經理許弘偉帶領團隊的一貫信念。許弘偉表示：「企業規模擴大時，最大的挑戰是在成長中守住品質與治理，而數位轉型延續的正是這份精神。先把夥伴服務好，夥伴才能把客戶服務好，形成正向循環。磊山兩年前即開始積極引進AI，讓AI成為夥伴的助力，近年透過『減簡優E』政策，優化超過百項作業內容，讓行政及業務效率大幅提升，公司經營績效也同步成長。」他強調，轉型是一項長期工程，最終目標是讓磊山成為「可大、可久、可敬」的企業，讓夥伴更有底氣，也讓客戶更安心。

磊山保經業務總經理林世德表示，隨著組織規模持續擴大，如何讓近2,000位夥伴即時取得一致、正確的資訊，是推動數位轉型的重要關鍵。磊山自2017年推出智慧助理TIA以來，持續整合跨部門資料與系統，建立統一的資料及報表標準。目前平台已可支撐逾千萬筆歷史業績資料，TIA每日回應超過3,000則提問；在內部營運方面，透過流程自動化及電子化作業，每年節省逾1,000個工作時數、減少15,000張紙；e學院累計觀看時數逾40萬小時，導入生成式AI後，課程製作效率提升約3倍。

對外服務方面，「磊山e管家」以LINE作為入口，讓保戶無須另行下載App即可查詢保單資訊，查詢成功率達99.99%，並獲台灣保險卓越獎「保戶服務專案企劃獎」肯定；此外，磊山亦為首批參與「行動理賠聯盟鏈」的保經公司之一，協助保戶以數位方式完成理賠申請。林世德指出，數位轉型的目的並非增加工具，而是透過科技提升資訊與流程效率，讓第一線夥伴能將更多時間投入客戶服務與專業工作。

磊山保經總經理許弘偉提到，磊山今年已陸續獲得「ASSET永續典範獎」、「人文企業獎」、「《遠見》ESG企業永續獎」、「保險信望愛獎－最佳社會責任獎、最佳保險專業獎、最佳保險成就獎、最佳專業顧問獎、最佳通訊處獎」、「傑出公關獎」、「國家品牌玉山獎－傑出企業、傑出企業領導人」、「IDA國際龍獎百人團隊」等獎項肯定，此次再添數位轉型鼎革獎，讓磊山的獲獎版圖從永續、專業、品牌延伸到數位創新，也印證了磊山在各方面，都以產業標竿要求自己，並嚴格落實在每一個環節中，如此才能獲得外部專業評審肯定。

展望未來，磊山將持續從夥伴與保戶的需求出發，發展保單與保障相關的數位服務，並讓行政、稽核法遵與理賠服務銜接得更順暢，讓科技分擔繁瑣，讓夥伴專心服務，陪伴每一位保戶及夥伴邁向屬於他們的圓滿人生，實踐「在一起，更美好」的企業精神。

磊山保經業務總經理林世德代表領取2026《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎「智慧管理轉型獎－楷模獎（中小型機構）」。磊山保經／提供
磊山保經業務總經理林世德代表領取2026《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎「智慧管理轉型獎－楷模獎（中小型機構）」。磊山保經／提供

哈佛 經紀人 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰勇奪「數位轉型鼎革獎」五大獎

研華 Customer360 獲數位轉型鼎革獎

深耕永續行動與品牌創新 保誠人壽勇奪2026卓越保險評比兩大獎項

新安東京海上產險 卓越品牌形象獎連續三年獲肯定

相關新聞

獨／華南永昌投信董座與工會理事長赴勞動部 若4合1破局最壞情況曝光

據了解，華南金調查華南永昌投信員工支持「四合一」的意向，現在支持比率已由63%增至68%，而日前為了四合一案，華南永昌投信董事長蕭玉美已和華南永昌投信工會理事長杜秋燕雙雙赴勞動部，若華南永昌投信最後不願接受其他公股投信工會已經接受的員工安置計畫方案，而使四合一改為「三合一」，華南永昌投信若經營未見起色，甚至再虧損需要金控注資，則屆時由華南金召開董事會，把華南永昌投信清算結束，已成為備選的其中一個腹案。

路透：央行似刻意讓台幣升值耐人尋味 調查顯示投資人對台幣翻空

台幣兌美元1日尾盤走勢與其他主要亞幣相左，連續第二天小升。路透報導指出，央行1日似乎刻意為之，做法耐人尋味。

國銀流動性尚屬穩健 銀行局：低於平均值若未改善「不排除找來喝咖啡」

金管會銀行局副局長王允中今日表示，本國銀行8月底的流動性覆蓋比率（LCR）平均為120%，今年以來，每月平均數值都介於115%至125%之間，而8月的數值為120.57%，比起去年同期下降但較7月增加。對於介於100%至110%的銀行，王允中指出，可能是資金在調配上著重於特定行業的放款，負債與資產管理有了偏差，就會導致LCR下降，銀行須自行調整。

新光人壽攜手國立暨南國際大學產學合作 深化保險多元人才培育

面對金融保險業快速轉型及高度人才競爭加劇，台新新光金控子公司新光人壽與國立暨南國際大學於9月30日簽署產學合作備忘錄，由新光人壽董事長魏寶生及國立暨南國際大學校長武東星代表簽約，宣布雙方正式開啟產學合作新篇章，未來將結合企業資源與高等教育，進一步深化實習培訓、職涯探索及產業交流等合作，協助學子逐步累積經驗，培育兼具專業知識與實務能力的保險全方位人才。

深耕永續行動與品牌創新 保誠人壽勇奪2026卓越保險評比兩大獎項

保誠人壽於《卓越雜誌》主辦之「2026卓越保險評比」中，一舉榮獲「卓越永續金融獎」及「卓越品牌形象獎」兩項大獎。此次雙料獎項的肯定，不僅展現保誠長期深耕永續治理、落實以客為本的成果，也彰顯持續推動品牌轉型與服務創新的努力。

聯邦吉鶴卡5周年 純金「金鶴卡」怎麼抽？

以「在不在日本，都很日本」為訴求且深受卡友喜愛的吉鶴卡，適逢吉鶴卡迎來發行5週年里程碑，聯邦銀行（2838）感謝卡友長期以來的支持與信任，精心規劃週年限定活動，達成指定條件就有機會抽中限量200份的「純金9999造型金鶴卡1g」，聯邦銀行同時自2026年10月1日至2027年3月31日推出多項優惠，邀請卡友一同歡慶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。