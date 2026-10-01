磊山保經榮獲2026《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎

「2026第六屆數位轉型鼎革獎」由《哈佛商業評論》全球繁體中文版與SAP共同主辦，致力從各產業發掘具示範價值的數位轉型標竿。10月1日於台北遠東香格里拉舉行頒獎典禮，磊山保經以「磊山AI智慧營運管理平台」成為首家榮獲「智慧管理轉型獎－楷模獎」的保險經紀人公司，並由業務總經理林世德代表領獎。

此一專案整合業務服務、保戶服務、行政支援、教育訓練與稽核法遵，建立一致且高效的資訊與流程體系，讓資訊更易取得、流程更為順暢，也讓第一線夥伴能將更多心力投入理解客戶需求與提供適切服務。這不僅是營運效率的提升，更是實踐磊山保經「與時俱進，提供夥伴多元創業的平台」企業使命的具體行動，讓科技成為夥伴成長與服務客戶的重要後盾。

「以服務代替管理」，是磊山保經總經理許弘偉帶領團隊的一貫信念。許弘偉表示：「企業規模擴大時，最大的挑戰是在成長中守住品質與治理，而數位轉型延續的正是這份精神。先把夥伴服務好，夥伴才能把客戶服務好，形成正向循環。磊山兩年前即開始積極引進AI，讓AI成為夥伴的助力，近年透過『減簡優E』政策，優化超過百項作業內容，讓行政及業務效率大幅提升，公司經營績效也同步成長。」他強調，轉型是一項長期工程，最終目標是讓磊山成為「可大、可久、可敬」的企業，讓夥伴更有底氣，也讓客戶更安心。

磊山保經業務總經理林世德表示，隨著組織規模持續擴大，如何讓近2,000位夥伴即時取得一致、正確的資訊，是推動數位轉型的重要關鍵。磊山自2017年推出智慧助理TIA以來，持續整合跨部門資料與系統，建立統一的資料及報表標準。目前平台已可支撐逾千萬筆歷史業績資料，TIA每日回應超過3,000則提問；在內部營運方面，透過流程自動化及電子化作業，每年節省逾1,000個工作時數、減少15,000張紙；e學院累計觀看時數逾40萬小時，導入生成式AI後，課程製作效率提升約3倍。

對外服務方面，「磊山e管家」以LINE作為入口，讓保戶無須另行下載App即可查詢保單資訊，查詢成功率達99.99%，並獲台灣保險卓越獎「保戶服務專案企劃獎」肯定；此外，磊山亦為首批參與「行動理賠聯盟鏈」的保經公司之一，協助保戶以數位方式完成理賠申請。林世德指出，數位轉型的目的並非增加工具，而是透過科技提升資訊與流程效率，讓第一線夥伴能將更多時間投入客戶服務與專業工作。

磊山保經總經理許弘偉提到，磊山今年已陸續獲得「ASSET永續典範獎」、「人文企業獎」、「《遠見》ESG企業永續獎」、「保險信望愛獎－最佳社會責任獎、最佳保險專業獎、最佳保險成就獎、最佳專業顧問獎、最佳通訊處獎」、「傑出公關獎」、「國家品牌玉山獎－傑出企業、傑出企業領導人」、「IDA國際龍獎百人團隊」等獎項肯定，此次再添數位轉型鼎革獎，讓磊山的獲獎版圖從永續、專業、品牌延伸到數位創新，也印證了磊山在各方面，都以產業標竿要求自己，並嚴格落實在每一個環節中，如此才能獲得外部專業評審肯定。

展望未來，磊山將持續從夥伴與保戶的需求出發，發展保單與保障相關的數位服務，並讓行政、稽核法遵與理賠服務銜接得更順暢，讓科技分擔繁瑣，讓夥伴專心服務，陪伴每一位保戶及夥伴邁向屬於他們的圓滿人生，實踐「在一起，更美好」的企業精神。