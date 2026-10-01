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國泰世華銀拚擴大點數經濟 攜手inline推「響美食」餐飲計畫

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華推出全新「國泰世華饗美食」餐飲計畫，以「從日常三餐到重要聚餐」為核心，攜手inline推出卡友專屬訂位服務，集結逾80家星級名店、特色私廚及人氣預約困難餐廳，提供卡友專屬保留席。左起為國泰世華銀行數據長梁明喬、inline創辦人于家瓏。國泰世華銀行／提供
國泰世華推出全新「國泰世華饗美食」餐飲計畫，以「從日常三餐到重要聚餐」為核心，攜手inline推出卡友專屬訂位服務，集結逾80家星級名店、特色私廚及人氣預約困難餐廳，提供卡友專屬保留席。左起為國泰世華銀行數據長梁明喬、inline創辦人于家瓏。國泰世華銀行／提供

信用卡市場競爭白熱化，國泰世華銀行瞄準高端餐飲體驗，1日宣布與知名餐飲定位平台inline合作，推出全新的國泰世華「響美食」餐飲計畫，首波集結逾80家米其林星級及預約困難名店，透過身分驗證機制提供信用卡卡友專屬訂位服務，藉此加速擴大小樹點生態圈的實質影響力，並提升卡友黏著度與動卡率。

此計畫首波攜手目前全球服務逾1.1萬間餐廳、台灣知名餐飲訂位平台inline，雙方共同推出「國泰世華饗美食｜專屬訂位by inline」服務。2026年台灣米其林星級餐廳 85% 透過inline接受訂位，本次便是由inline串聯逾80家合作餐廳，為國泰世華財管貴賓及信用卡友提供專屬保留席，過去一位難求的米其林星級餐廳、熟客制私廚，甚至高人氣預約困難店，都將成為國泰世華卡友「訂得到」的餐飲選擇。

國泰世華銀行數據長梁明喬表示，國內信用卡市場已高度成熟，單純拚現金或點數回饋已難以拉開與同業的實質差距，需從客戶為核心出發，提供差異化的消費體驗。國泰世華自推出權益自選以來，旗下主力產品CUBE卡目前發卡量已突破600萬張，占全行信用卡比重逾八成；今年1至7月累計簽帳金額達5,726億元，年增率達17%，展現強勁的消費動能。

國泰世華銀行信用卡經營部經理許祥恩指出，近年餐飲類別簽帳金額持續顯著成長，由於 CUBE卡橫跨電商、百貨、海外旅遊等多重場景，此次推動「響美食」服務的關鍵目標，不在於拉高餐飲簽帳金額在整體簽帳金額的占比，而是聚焦四大長期觀察指標，一是餐飲類別簽帳絕對金額實質成長，二是財富管理客群與世界卡卡友的服務滿意度，三是社群與卡友輿論正面反饋所帶來的品牌外溢效應，四是攜手更多優質商家與合作平台加入該計畫。

梁明喬說明，透過差異化體驗提高用卡頻率後，CUBE卡所累積的「小樹點」將能更深層在折抵帳單、一般行動支付、定期定額投資及繳納保費等多重管道中，達到活化點數生態圈的戰略目的。

在合作層面，inline創辦人暨共同執行長于家瓏表示，台灣多數星級餐廳與預約困難名店都透過inline接受訂位，此次與國泰世華攜手，為卡友保留專屬席次並推出限定餐會，也協助餐廳觸及合適的客群、提升品牌能見度，共同打造消費者、餐廳、平台與銀行多方共好的餐飲生態圈。

inline資深副總裁趙秋蓁表示，此次合作的核心亮點在於技術深層串接與個人化會員識別。不同於過去市場常見的指定卡別購票或優惠折扣，雙方長達一年的研發重點在於做到卡友會員身分驗證，確保珍稀席位精準提供給指定卡友。

趙秋蓁透露，首波逾80家餐廳名單有超過半數為平日「一位難求」的指標名店。針對席位規劃，雙方團隊耗時一年拜訪主廚與各餐廳營運團隊，依據各家餐廳的出餐節奏量身打造合作機制，核心在於實質提高卡友預約成功的機率與幸福感。隨著營運機制步入正軌，雙方未來將持續擴大合作餐廳版圖，藉由精準客群導流，為銀行、餐飲品牌與廣大卡友共創多贏格局。

「國泰世華饗美食｜專屬訂位 by inline」服務自2026年10月1日起正式上線，為滿足不同卡友客群餐飲需求，卡友進入專區完成身分驗證後，即可依卡友資格解鎖對應餐廳的專屬保留席，完成次月餐期預訂。國泰世華財富管理貴賓及世界卡卡友每月11日下午3時起，可優先預訂指定星級名店、特色私廚等高端餐廳專屬席次；每月13日下午3時起，則開放國泰世華全信用卡友預訂星級餐廳、人氣名店及預約困難餐廳，兼顧高端客群的稀缺席次需求，也讓更多卡友享有熱門餐廳訂位服務。

本次服務由 inline 串聯全台逾80家合作餐廳，包括山海樓、好嶼、Ad Astra、元一天婦羅等米其林星級餐廳，以及今年8月開幕的POLUX BY PAUL PAIRET TAIPEI；另有Bouillon 布雍家、金豬食堂等人氣預約困難名店，以及承家私廚、南村｜私廚‧小酒棧等特色私廚料理，讓卡友更有機會「訂得到想吃的餐廳」。

除了提供專屬訂位，雙方更攜手推出8場期間限定餐酒體驗「Perfect Pair」，邀集 Logy、Fumée等米其林指南餐廳，跨界攜手Moonrock、BAR MOOD等知名酒吧，打造限定的餐酒搭配，為饕客與美食愛好者創造不同以往的高端餐飲體驗。

國泰世華饗美食，專屬訂位禮遇及活動總覽一。資料來源／國泰世華銀行提供
國泰世華饗美食，專屬訂位禮遇及活動總覽一。資料來源／國泰世華銀行提供

「國泰世華饗美食｜專屬訂位 by inline」自2026年10月1日起正式上線，為滿足不同卡友客群餐飲需求，卡友進入專區完成身分驗證後，即可依卡友資格解鎖對應的專屬餐廳與保留席，於指定開放時間預訂次月餐期。國泰世華銀行／提供
「國泰世華饗美食｜專屬訂位 by inline」自2026年10月1日起正式上線，為滿足不同卡友客群餐飲需求，卡友進入專區完成身分驗證後，即可依卡友資格解鎖對應的專屬餐廳與保留席，於指定開放時間預訂次月餐期。國泰世華銀行／提供

國泰世華饗美食，專屬訂位禮遇及活動總覽二。資料來源／國泰世華銀行提供
國泰世華饗美食，專屬訂位禮遇及活動總覽二。資料來源／國泰世華銀行提供

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