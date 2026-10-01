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獨／華南金董座與投信工會理事長赴勞動部 若4合1破局最壞情況曝光

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獨／華南金董座與投信工會理事長赴勞動部 若4合1破局最壞情況曝光

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南金董座與投信工會理事長已雙赴勞動部。圖為華南金控大樓。圖／華南金提供
華南金董座與投信工會理事長已雙赴勞動部。圖為華南金控大樓。圖／華南金提供

據了解，華南金調查華南永昌投信員工支持「四合一」的意向，現在支持比率已由63%增至68%，而日前為了四合一案，華南金董事長陳芬蘭已和華南永昌投信工會理事長杜秋燕雙雙赴勞動部，若華南永昌投信最後不願接受其他公股投信工會已經接受的員工安置計畫方案，而使四合一改為「三合一」，華南永昌投信若經營未見起色，甚至再虧損需要金控注資，則屆時由華南金召開董事會，把華南永昌投信清算結束，已成為備選的其中一個腹案。

第一金投信和其他公股投信工會達成共識的員工安置計畫版本，幾經討論終於以「第七版」定案，已為投信界合併的業界最優版本。華南金已經正式發函給華南永昌投信工會，希望在10月8日之前，能再度召開會員大會進行討論及表決，同意此案通過。

全國金融業工會聯合總會看過第一金投信出爐的員工安置計畫版本，也不否認第一金投信所提出的方案權益的確是目前業界最優的版本，不僅留任獎金、退職金的計算，包括連副總這種位階的工作權都能被保障，在過去的安置方案並不多見。全金總也希望資方再多加強對勞方的溝通，倘若8日的會員大會能表決通過，全金總對此也樂見其成。

相較於工會在9月24日反對，反而投信員工另外向資方表態支持公版的員工安置計畫，總員工人數65人，現在資方已收到44份同意書，這也使外界質疑工會的決議是否和員工意向背道而馳，因此，工會也有在10月8日之前再度召開會員大會，確立員工對安置方案意向的必要性。

一位公股金融圈人士比喻，這就好比一場都更案，其他住戶都同意進行了，反對的住戶被畫出在都更範圍之外，未必是好事，反而因此成為「畸零地」，沒有人對畸零地會有興趣，而永遠喪失透過都更變得更好的機會。

至於華南永昌投信若四合一未成，而被清算的選項，據悉目前的確不排除其可能性，倘若單打獨鬥的華南永昌之後營運每況愈下，甚至還得讓金控持續注資，屆時包括董事長有提案並請董事會討論的權利，只要董事會通過此案，就能執行投信的清算。

公股高層指出，「四合一」的結果，雖然第一金投信是存續投信，但其他的公股金控也都有股權，旗下的公股銀行，也都會協助第一金投信上架商品，換言之，以前只有一家銀行作為通路，未來其他公股行庫都會是通路，反而會比以前更有發展的空間，也能提供客戶更好的商品。

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