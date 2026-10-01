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國泰勇奪「數位轉型鼎革獎」五大獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰長期布局金融科技與AI應用，國泰金控、國泰世華銀行、國泰產險及國泰健康管理共榮獲「數位轉型鼎革獎」五項大獎肯定。國泰金控／提供
國泰長期布局金融科技與AI應用，國泰金控、國泰世華銀行、國泰產險及國泰健康管理共榮獲「數位轉型鼎革獎」五項大獎肯定。國泰金控／提供

《哈佛商業評論》全球繁體中文版1日舉行「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，國泰長期布局金融科技與AI應用，共榮獲五項大獎肯定，包括國泰金控獲「智慧管理轉型獎 大型機構組 楷模獎」及「人資管理轉型獎 大型機構組 楷模獎」、國泰世華銀行獲「智慧管理轉型獎 大型機構組 績優獎」、國泰產險獲「AI創新應用獎 服務業 大型機構 楷模獎」以及國泰健康管理獲「創新商模轉型獎 中小型企業組 楷模獎」，展現從人才培育、AI基礎建設到健康管理等多面向的數位實力。

國泰金控於2024年發表台灣金融業首個生成式 AI 技術發展框架「GAIA」，整合模型服務、AI護欄、知識管理及治理機制，兼顧金融業安全與合規需求。GAIA整合多元模型，並自建 AI 護欄（AI Guardrails）設置安全防護檢查點，落實集團內部發展「負責任的 AI」與合規治理。隨生成式AI邁入Agentic AI階段，國泰金控再於2025年揭露「GAIA 2.0」，推動企業級AI Agent協作，並從身分權限、企業知識、系統串接、資安監控及稽核軌跡建立完整防線，展現科技實力，榮獲「智慧管理轉型獎 大型機構組 楷模獎」。

國泰金控以數位能力與 AI 素養為核心，系統性培育跨域金融人才，推動組織轉型，2025年透過「AI準備度調查」，了解員工使用AI的需求與挑戰，並依據不同能力規劃多元AI學習路徑。同時，藉由AI Demo Day和AI Hackathon等內部交流平台，促進員工經驗交流與分享，擴大AI賦能成效。2026年更與OpenAI展開策略合作，成為台灣首家導入ChatGPT Enterprise的金融機構。根據今年度「AI準備度調查」，高達93%員工認為AI有助提升工作效率，進而讓員工與組織在科技變局中持續成長並保持競爭力，獲得「人資管理轉型獎 大型機構組 楷模獎」肯定。

為提供客戶更優質的服務，並優化員工工作體驗，國泰世華AI發展聚焦客戶服務、企金經營、作業效率、防詐風控及資訊效率等五大領域，透過AI協助員工更快掌握客戶需求、提前發現風險，並減少重複性工作，讓服務更即時、更安心。在發展策略上，國泰世華建立「可複用、可管控、可擴散」的AI架構與治理機制，不僅能確保AI採用正確資訊、降低不當回覆風險，還能依不同應用情境進行管理。國泰世華兼顧AI應用效益與風險控管，協助優化業務流程與管理模式、提升作業效率，成果獲「智慧管理轉型獎 大型機構組 績優獎」肯定。

為提供保戶公平、客觀且即時的理賠需求，國泰產險將AI導入理賠流程，運用大型語言模型（LLM），結合專屬法律詞庫與歷史判例資料，協助理賠人員快速完成案件分析與理賠判斷。專案上線後，估損時間效率可提升83%，每年節省逾1,000小時處理相關文件的作業時間，讓保戶在事故發生後，獲得更即時的理賠支援，減少等待時間。透過AI與專業理賠人員的協作模式，國泰產險客戶平均可提前7天獲得理賠，榮獲「AI創新應用獎 服務業 大型機構 楷模獎」。國泰產險將持續深化AI應用，提供保戶兼具專業與溫度的服務體驗。

在健康管理領域，國泰健康管理以「衡好選」健康規劃平台打造數位轉型新模式，獲頒「創新商模轉型獎 中小型企業組 楷模獎」。傳統健檢多以固定套裝內容為主，但民眾常因不了解檢查項目，面臨選擇困難，國泰健康管理運用AI與大數據，依據個人健康狀況、風險特徵與需求偏好，提供個人化健檢規劃方案，打破過去由醫療機構決定內容的單向模式，且推薦技術已取得專利並通過專業醫療檢核。自2025年底導入後，使用本系統之醫療院所AI推薦採用率達93%。國泰健管將持續深化數據與AI應用，實踐「1日健檢、364天健康夥伴」願景。

國泰勇奪「數位轉型鼎革獎」五大獎 。左起為國泰金控副總經理翁德雁、國泰金控副總經理劉浩翔、國泰產險副總經理姚棋馨 、國泰健康管理總經理李威德。國泰金控／提供
國泰勇奪「數位轉型鼎革獎」五大獎 。左起為國泰金控副總經理翁德雁、國泰金控副總經理劉浩翔、國泰產險副總經理姚棋馨 、國泰健康管理總經理李威德。國泰金控／提供

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