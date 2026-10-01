元大人壽榮獲2026卓越產品創新獎 「金享元元」打造彈性退休保障

2026卓越保險評比於今（10月1日）舉行頒獎典禮，表揚保險業在商品創新、服務品質、數位轉型及永續經營等領域的卓越表現。「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」以創新商品研發實力獲「卓越產品創新獎」專業肯定，「金享元元」今年已連獲得保險信望愛最佳商品創意獎、國家品牌玉山獎最佳商品及卓越保險評比肯定，一年內三度獲獎，展現元大人壽持續洞察市場趨勢，商品研發貼近民眾需求的創新實力。

隨著台灣邁入超高齡社會，人口結構快速轉變，加上家庭型態改變與退休制度調整，退休規劃已成為國人高度關注的重要議題。元大人壽表示，現在的退休準備觀念與過去不同，除了準備一筆累積的退休金外，更需要兼顧長壽風險與不同人生階段的現金流，才能提升退休生活的自主性與安全感，保障退休生活的品質維持水準。

為協助民眾提早建立穩健的退休保障藍圖，元大人壽推出「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險（BE）」，以退休保障需求為核心，整合退休準備、保障及資產傳承功能，提供3年期、6年期及12年期等多元繳費年期選擇，讓保戶可依自身財務狀況與人生規劃彈性配置。在生存保險金安排上，保戶於繳費期滿後，可依需求選擇於保險年齡達50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或85歲起開始領取，依不同給付年齡的選擇，因應職涯、家庭責任及退休時點的變化，領取不同比例之生存保險金，最多可給付至保險年齡達99歲，協助因應長壽時代的退休資金需求。

此外，該商品設有家庭責任加重調整機制，保戶保險年齡未逾60歲時，每屆滿5年之保單周年日，或結婚、生子或是配偶身故等家庭責任增加時，保戶可依條款約定申請增加保險金額，讓保障能隨人生階段彈性調整，同時兼顧家庭責任與資產傳承需求。

元大人壽表示，隨著國人平均餘命延長、退休型態與財務需求日趨多元，保險已不再只是風險管理工具，更是退休規劃的重要夥伴。元大人壽秉持以客戶需求為核心的經營理念，透過持續推出符合需求的商品與專業服務，陪伴民眾因應超高齡社會帶來的各項挑戰，從容因應高齡社會下的長壽風險成為民眾安心的退休依靠。