中信銀主辦GMI Cloud 140.5億元聯貸 台灣首例商業銀行團融資GPU產業

中國信託銀行1日與 GMI Cloud共同宣布完成新台幣140.5億元（等值美金約4.45億）聯合授信案，此次由中國信託銀行擔任獨家統籌暨主辦銀行（Sole Coordinator & Mandated Lead Arranger and Bookrunner）及管理銀行，為台灣首宗全案由商業銀行團支持圖形處理器（Graphics Processing Unit, GPU）融資之聯合授信案。

本聯合授信案有14間台資銀行共同參與，包括中國信託、永豐銀行、華南銀行、元大銀行、玉山銀行、第一銀行、凱基銀行、土地銀行、兆豐銀行、王道銀行、台新銀行、台灣中小企業銀行、板信商銀及安泰銀行，超額認購約2.5倍，展現台灣金融市場對人工智慧（Artificial Intelligence, AI）基礎設施作為新興資產類別及其發展前景的高度信心。

本案募集資金將支持台灣首座AI 工廠建置，打造支援大規模AI模型訓練（Training）與推論（Inference） 的運算平台，並建立推動下一世代AI創新的關鍵基礎設施，進一步強化台灣於全球AI供應鏈及算力基礎設施領域的關鍵地位。

GMI Cloud為NVIDIA Reference Platform Partner，其NVIDIA GB300 NVL72集群已取得NVIDIA Exemplar Cloud資格認可，代表GMI Cloud所提供之AI基礎設施已通過NVIDIA針對實際工作負載的效能基準驗證，並符合相關效能標準，擁有企業級AI訓練與推論工作負載的先進算力。GPU具備高資本支出、技術迭代快速及資產價值評估不易等特性，與傳統設備融資存在明顯差異，中國信託運用長期累積的複雜型融資、聯貸籌組與跨境金融服務經驗，從產業生態系、合約現金流、營運能力、設備維護、保險安排及還款結構等面向評估，將新興產業需求轉化為銀行團可共同承作的融資架構，弭平創新產業發展與傳統授信標準間的融資可行性缺口（Bankability Gap），本案的指標意義在於協助銀行團建立可理解、可評估且可複製的AI基礎設施融資模式。

中國信託銀行表示，台灣長期在半導體、伺服器及資通訊供應鏈占有關鍵地位，下一階段的競爭力將不僅來自硬體製造，更取決於能否在地建置、營運並有效運用先進算力。本案已為亞洲GPU融資市場發展寫下重要新頁，是AI基礎設施的重大發展，亦象徵金融服務已由支持硬體供應鏈，進一步延伸至算力營運及AI應用生態系。