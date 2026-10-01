國泰人壽「萬年美利」 樂齡優退的新選擇

長壽時代來臨，退休規劃不只要提早準備，也要為了未來保留調整空間。根據內政部最新統計 顯示，國人平均壽命達81.3歲，較前一年增加0.5歲，並連續3年上升。隨著退休生活可能延續數十年，如何兼顧當下生活與未來財務準備，已成為長壽時代的重要課題。

然而，對仍處於工作與資產累積階段的民眾而言，現在就要精準判斷20、30年後的生活，應如何平衡家庭保障，與退休生活現金流，並不容易。根據國泰人壽《2026人生風險趨勢調查白皮書》觀察，民眾對財務風險的憂慮，首度超越身體健康風險；高達62.3%受訪者認為，財務健康風險一旦發生，將對生活帶來嚴重衝擊，更顯示民眾在風險認知與實際準備之間仍存在落差。

國泰人壽推出「萬年美利利率變動型美元終身保險（定期給付型）」（下稱「萬年美利」），主打「現在先做好保障，未來保留選擇」彈性設計的創新商品。保戶投保時先建立身故保障，未來可依不同人生階段的需求，選擇持續保留身故保障，作為家庭保障及資產傳承規劃；或指定65歲或70歲為「樂齡日」，開始領取生存保險金增加退休生活時，可靈活運用的資金。

考量人生規劃隨時都有機會出現改變，「萬年美利」在符合保單條款約定條件下，亦可申請變更或取消指定樂齡日，讓保戶無須在投保當下，就決定數十年後的資金用途，而是能依循未來家庭責任與退休需求彈性調整。此外，「萬年美利」亦透過宣告利率機制，每年有機會享有增值回饋分享金，進一步為保障加值。

以40歲男性投保「萬年美利」為例，基本保險金額50萬美元，選擇6年期繳費，每年實繳保險費23,912美元（含2％保險費折減），總繳實繳保險費143,472美元。假設宣告利率每年皆維持4.35%，且增值回饋分享金選擇「增購保額」，持續以家庭保障及資產傳承為主要考量，至80歲時身故保險金約58.2萬美元，約為總繳實繳保險費的4倍；若退休後希望增加現金流，則可選擇自65歲起執行樂齡優退權，首次可領取近1萬美元生存保險金，給付金額逐年增加，至80歲時每年可領取之生存保險金，可達約1.3萬美元。

從年輕時肩負家庭責任，到退休後開始思考自己的生活所需，同一份保障在不同人生階段可能有不同安排。「萬年美利」的「樂齡優退權」，除透過彈性設計讓保戶及早建立保障，未來仍可依家庭責任與退休需求，選擇持續保留身故保障，或啟動生存保險金增加退休現金流的方式，為人生不同階段保留調整餘裕。

國泰人壽表示，長壽時代下，退休是一場跨越數十年的人生規劃。及早準備，是為未來累積更多餘裕；保留選擇，則是讓規劃能跟上人生變化。「萬年美利」從身故保障出發，兼顧退休現金流需求，陪伴保戶在不同人生階段依自身需求調整規劃，現在為未來做好準備，也把人生的選擇權留在自己手中。