台銀等十家銀行完成聚和國際34億元聯貸

聚和國際股份有限公司（聚和國際）委由台灣銀行統籌主辦10年期34億元永續連結指標聯貸案，已於10月1日完成簽約。

本聯合授信案主要用途為興建屏東科學園區廠房及購置機器設備，由台灣銀行統籌主辦暨擔任管理銀行，兆豐銀行、農業金庫、中國信託、台北富邦銀行及玉山銀行共同主辦，並邀集土地銀行、華南銀行、台灣企銀及台新銀行共同參與，在金融同業踴躍參與下，本聯合授信案在短時間內即籌組完成，超額認購逾1.7倍，最終以計畫籌募金額34億元結案，充分顯示金融同業對聚和國際營運績效及發展前景的高度肯定，並以具體行動響應政府「歡迎台商回台投資行動方案」。此案授信條件結合「溫室氣體減排」等多項永續指標，以實際行動支持聚和國際以綠色化學持續創新製程，朝向國際頂尖綠色化學製造商邁進。

聚和國際（6509）長期投入創新高值化，精密化學添加劑產品跨足生物製藥、鋰電池電解液、高階銅箔及高階電鍍等產業。其中生物緩衝劑主要應用於製藥、疫苗、試劑等，已與多家國際藥廠建立策略性供應協定，為全球指標生物緩衝劑製造商之一。聚和國際屬於政府5+2產業創新領域之生醫產業，本次興建屏科廠主係聚焦生物緩衝劑進行產能擴充，及優化綠色製程，第一期工程預計於2029年量產。透過導入AI技術，優化製程，以實現成為全球主要生物製藥供應鏈之目標，並建置能源管理系統，實踐科學減碳，落實永續發展。在營運規模高速擴展的同時，聚和國際亦持續關注ESG實踐，正式承諾加入SBTi（科學基礎減碳目標倡議），並取得EcoVadis銀級獎及CDP碳揭露計畫評比「A-」評級。

台灣銀行強調長期秉持「全民的銀行、台灣的靠山、永續的推手」核心價值，深耕聯貸市場，截至2025年底已連續七年蟬聯台灣聯貸市場統籌主辦行（MLA）及額度分銷行（Bookrunner）雙料冠軍，持續透過聯合授信業務協助企業取得營運及發展所需資金，支持國內產業升級轉型及重大投資計畫。