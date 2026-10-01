快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

林佳龍率30位企業代表訪貝里斯 串連台美貝三方經貿合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍率團訪問貝里斯，此行特別邀集30位企業代表同行，涵蓋綠能與智慧交通、AI數位與太空科技、生物科技、醫療健康、觀光旅遊，以及金融貿易等六大領域，透過投資說明會、企業媒合及實地參訪等方式讓兩國業者面對面交流，也協助台商深入瞭解當地市場並發掘合作商機。

林佳龍表示，貝里斯位處中美洲、面向加勒比海，是台灣企業拓展區域市場的重要門戶；去年國經協會與美台商會在華盛頓簽署合作備忘錄，共同推動「第三國合作」，此次也特別邀請美台商會資深顧問Patrick Wilson同行，期盼將台美合作共識轉化為具體行動，促成台美貝三方經貿合作。

林佳龍表示，此行拜會貝里斯外長馮賽卡（Francis Fonseca）時，特別肯定台貝經濟合作協定（ECA）生效以來，兩國經貿往來已有顯著成長，接下來將進一步強化雙方企業連結，為兩國貿易與投資注入更多民間能量。訪團抵達貝里斯後，首個行程就是參加投資說明會，聽取貝國政府介紹投資環境與潛在商機；隔日雙方也首度舉辦企業媒合會，讓兩國企業深入交流、建立合作關係，並由國經協會與貝里斯工商會簽署合作備忘錄，協助台商掌握市場資訊，降低投資與拓展貿易的障礙。

林佳龍指出，企業代表此行也實地參訪貝里斯啤酒廠，考察當地通路與市場環境；行程最後一天則前往貝里斯外島聖佩卓（San Pedro），感受加勒比海的熱帶風情及當地豐富的觀光資源。同時，聖佩卓也與其他加勒比海國家一樣，面臨馬尾藻對當地生態環境與觀光產業造成的衝擊。林佳龍表示，台灣將與貝里斯政府合作，邀集專家學者共同研究短、中、長程的解決方案，共同探索將環境的挑戰轉化為產業發展的契機。

林佳龍 貝里斯 台美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林佳龍：台貝交流新篇章 增智慧運輸碳權合作

美國州議員：台美關係至為重要 為經濟發展開創契機

證交所攜手AAMA舉辦主題分享會 助新創企業掌握創新板上市契機

台學者：矽盛世建立完整AI供應鏈 少了台灣將失色

相關新聞

台灣人均財富衝全球第5！每人坐擁594萬元 20年排名大躍進

台灣人均財富躋身全球前五大。德國安聯集團（Allianz）最新發布《2026安聯全球財富報告》，台灣2025年人均金融資產淨值達16萬4,470歐元（約新台幣594萬元），排名全球第5，僅次於美國、瑞士、丹麥及新加坡，不僅穩居亞洲前段班，更大幅領先排名全球第14的日本；台灣家庭總金融資產也成長8.7%至4.5兆歐元，高於全球平均增幅8.6%。

最低工資連11年調漲 逾261萬名勞工受惠

行政院長卓榮泰1日在行政院會聽取勞動部「最低工資調整」報告後表示，依據最低工資審議會結果，2027年最低工資將再度調升，月薪從2萬9,500元，調增至3萬900元，時薪也由196元調增至205元。他強調，政府自2016年開始，連續11年調漲最低工資，月薪總調幅近54%、時薪總調幅達71%。本次月薪調增金額更是自2016年以來最高，預估將有超過261萬名勞工受惠，其中本國勞工占比84%。

精工獎揭曉！產業實戰「得獎直接拿訂單」江啟臣讚：傳產是精典產業

2026台中AI應用暨智慧製造展今在台中國際會展中心登場，重頭戲第五屆精工獎加工競賽頒獎典禮同步展開，參與比賽的產業實戰出題，獲獎團隊有機會取得加工訂單，現場集結產官研各界代表，共同見證台灣精密加工產業技術成果。

勞動基金前八月收益「超越去年全年」看好9月持續進帳

勞動部勞動基金運用局1日公布，截至今年8月底，整體勞動基金規模達9兆1,092億元，累計收益數高達2兆3,227億元，收益率達29.45%。副局長劉麗茹指出，前八月的收益數不僅已超越去年全年，更達到去年的兩倍之多；9月份整體收益，預估仍會是正數。

10月傳產投資聚焦三主軸 旺季、低基期、防禦三路並進

10月傳產投資聚焦旺季效應、低基期反彈及高股息防禦三大主軸，法人看好重電、散裝航運、鋼鐵、零售百貨等旺季族群，另留意塑化低基期轉型契機，以及壽險型金控在高利率、股市熱絡下的配息潛力。

救中油台電！中油年底負債比達98% 政院撥1,809億元、增資中油2,338億

今年中東局勢動盪影響能源價格，國際石油及天然氣價格震盪走高，遠高於2025年8月編列的2026年度預估金額，行政院院會今（1）日聽取經濟部報告編列追加預算撥補台電、中油及生產LPG相關石油業者2026年吸收的價差1,809.35億元；另編列增資中油2,338.34億元，改善其財務結構，持續投入必要建設，包括洲際接收站等基礎設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。