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國銀流動性尚屬穩健 銀行局：低於平均值若未改善「不排除找來喝咖啡」

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
銀行局表示，國銀LCR尚屬穩健 ，金管會緊盯低於平均值的銀行。聯合報系資料照
銀行局表示，國銀LCR尚屬穩健 ，金管會緊盯低於平均值的銀行。聯合報系資料照

金管會銀行局副局長王允中今日表示，本國銀行8月底的流動性覆蓋比率（LCR）平均為120%，今年以來，每月平均數值都介於115%至125%之間，而8月的數值為120.57%，比起去年同期下降但較7月增加。對於介於100%至110%的銀行，王允中指出，可能是資金在調配上著重於特定行業的放款，負債與資產管理有了偏差，就會導致LCR下降，銀行須自行調整。

銀行局將持續觀察，相關採取的措施，原則上先觀察一陣其財務變化，若未調整，措施包括發函、電聯、或請來了解，都是選項。

王允中表示，國銀今年8月的LCR較去年同期下降，主要和景氣旺帶動企業放款的實體需求有關，央行及金管會將持續關注國銀的LCR變化。

官員也指出，若銀行未達最低法定比率，即100%，除了要通報中央銀行與金管會，說明改善措施之外，將依銀行法129條，43條等規定採取罰鍰處分。

國銀 金管會 負債 央行

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