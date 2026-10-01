凱基證券全面轉型 陪伴年輕投資人從選擇開始累積

投資理財逐漸成為新世代族群生活當中的日常，愈來愈多年輕人開始及早規劃長期投資，朝人生不同階段累積實力與財富。為回應新世代投資人需求，凱基證券以客戶為中心，從企業文化、人才、科技到服務全面轉型升級，以「選擇凱基，開始累積」為品牌理念，傳遞每一次的主動選擇，都在累積成為未來的底氣，更透過全新品牌廣告，以貼近年輕人生活的故事情境結合輕鬆活潑的品牌歌曲，鼓勵新世代從選擇開始，逐步累積自己的未來。

凱基證券總經理林志宏表示，「開始累積」不只是時間或財富的累積，更是凱基證券於客戶信任、專業實力與服務價值上的長期深化累積，透過這次品牌廣告，希望鼓勵年輕人勇敢踏出每一步，每次的主動選擇都會帶來改變，當你決定開始投資自己的未來，就會讓生活變得不同。

凱基證券為慶祝全新品牌廣告正式上線，特別於官方Facebook粉絲專頁「凱基證券樂活投資人」推出分享互動活動。即日起至10月14日止，只要於活動貼文下方留言「選擇凱基，開始累積」，並標記兩位好友，即可參加抽獎，有機會獲得500元即享券，共計30個名額，傳遞全新品牌廣告的理念，讓每一次選擇都能累積未來更多可能。

凱基證券全方位的轉型升級，為了更優化數位平台上的投資體驗，特別進行「隨身e策略」APP改版，以「全新介面、全新體驗、全新旅程」為核心理念，透過大量使用者研究與客戶訪談，從投資人的實際需求出發，打造更直覺且個人化的數位投資平台。新版APP除了可自由客製化個人首頁，也整合帳務總覽、市場日曆、即時新聞等功能，讓投資人可快速掌握市場動態與資產配置；同步也升級選股功能整合市場資訊以及凱基投顧研究資源及多元選股策略，協助投資人更有效率地發掘投資機會，打造更完整、更智慧的數位投資旅程。

此外，凱基證券重視人才的培養，持續推動人才升級計畫，培養兼具金融專業、數據分析與客戶洞察能力的新世代人才。其中，Business Analyst（BA）培育課程透過系統化訓練，強化商業分析、跨部門協作及創新規劃能力，將客戶需求轉化為更具價值的產品與服務創新，並推動領先同業的專業財富顧問團隊培育計畫，提升組織服務量能，打造更具競爭力的財管專業團隊。

科技升級亦是全面轉型不可或缺的一環，凱基證券積極深化AI技術應用，推動「人機協作」模式，將智慧科技導入營運管理與服務流程，建置AI Agent（人工智慧代理）即時掌握各項自動化作業狀態，並透過AI賦能訓練，提升同仁數位應用能力，運用生成式AI優化重複性高且耗時的作業流程，轉化為具體改善方案。藉由科技協助提升工作效率，讓同仁能投入更多心力於客戶關係經營與價值創造，進一步提供更即時、更精準且有溫度的金融服務體驗。

同時，凱基證券持續在社會回饋上累積正向影響力，攜手多家公益團體關懷弱勢族群及偏鄉兒童，同仁長期投入各項志工服務，其中的淨灘活動成果已連續五年居金融業之冠，也捐助凱基慈善基金會，深入關懷救助弱勢學童，透過善意的累積為社會創造更大的正能量。

凱基證券相信運動文化能讓生活更有活力，不僅贊助大專籃球、排球聯賽，以及名古屋亞運、WBC世界棒球經典賽、台日棒球國際交流賽、職籃等多項重要賽事轉播與緯來「運動 Studio」體育新聞台節目，透過支持運動賽事，力挺年輕世代挑戰自我、追逐夢想。

凱基證券秉持「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，將持續提升專業能力與服務品質，希望陪伴年輕人厚植實力，拓展未來更多的可能性。凱基證券全新品牌廣告影片，詳見「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道。