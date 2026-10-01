新安東京海上產險 卓越品牌形象獎連續三年獲肯定

由卓越雜誌主辦「2026卓越保險」評比揭曉，新安東京海上產險一舉榮獲「卓越品牌形象獎」、「卓越理賠服務獎」及「卓越公平待客獎」三項大獎，其中「卓越品牌形象獎」更連續三年獲獎，展現公司長期深耕品牌經營、精進理賠服務及落實公平待客的卓越成果，尤其受到評審肯定以「新安到了，心更安了」為核心品牌主張，透過數位創新、友善金融與公平待客等具體行動，持續提升客戶體驗與社會價值。

新安東京海上產險表示，為實踐「心安之處 新安所在」服務精神，27年來堅持「迅速抵達事故現場」差異化服務深植市場，截至2026年上半年已服務超過50萬人次，成為眾多車主面臨交通事故時的重要依靠。2025年起品牌廣告從守護家庭情境出發，同步推出個人與企業保險動畫，傳遞人生旅程的安心陪伴，調查顯示九成以上受訪者對品牌產生信賴與好感。

特別一提的是在理賠服務上，導入郵件地址格式一致化功能，以優化理賠服務品質並確保客戶權益，並透過賠案重要節點通知讓客戶即時掌握進度，同時2025年推出「完整理賠服務流程小卡」，協助保戶透過簡易圖像掌握理賠程序與權益資訊，累計發送逾萬份，以科技提升效率降低焦慮，讓保險價值真正落實於事故處理與理賠服務每一環節。

在落實公平待客方面，針對高齡者、聽語障者及新住民需求，推出手語保險教育影片、多國語視訊翻譯服務、九語防詐電子書及多元金融友善措施，協助不同族群跨越語言與資訊障礙。同時結合車險理賠講座、高齡模擬體驗工作坊，從風險教育、資訊透明到同理服務全面精進，讓公平待客不只是理念，而是落實於每一項服務接觸點的具體行動。

展望未來，新安東京海上產險將以「To Be a Good Company」為願景，秉持「誠信築基、心安服務、永續共好」核心精神，從事故發生瞬間到人生重要階段，再到企業穩健經營的歷程，都將以專業保障與貼心服務陪伴客戶，透過專業風險管理、創新服務及友善金融措施，成為客戶面對風險時最可靠的後盾，並持續發揮產險業正向影響力，與社會共同打造更安心、更具韌性的未來。