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法巴人壽勇奪2026卓越保險評比三項大獎 創造共好價值

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
法巴人壽獲得卓越保險評比肯定，金管會主委彭金隆（左）頒發三獎項予法巴人壽總經理黃宥甄（右）。法巴人壽／提供
法巴人壽獲得卓越保險評比肯定，金管會主委彭金隆（左）頒發三獎項予法巴人壽總經理黃宥甄（右）。法巴人壽／提供

法巴人壽於《卓越雜誌》「2026卓越保險評比」一舉榮獲「卓越產品創新獎」、「卓越社會公益獎」及「卓越人才培育獎」三項肯定，展現其以保險本業為核心，持續回應客戶需求、創造社會影響力並厚植組織人才的成果。三項獎項橫跨商品、公益與人才面向，也彰顯法巴人壽將創新與永續融入營運的長期承諾。

法巴人壽總經理黃宥甄表示，「感謝『卓越保險評比』對法巴長期深耕台灣、持續回應客戶需求與社會參與的肯定。我們相信，真正的創新不只在於推出新商品，更在於創造可被感受、可被衡量且能長期延續的正向改變，進而擴大共好價值。」

獲得「卓越產品創新獎」的「豐祿人生」變額萬能壽險與變額年金保險專案，聚焦高資產客戶對資產配置、風險管理與財富傳承的多元需求，以單次投入新台幣300萬元或等值外幣為門檻，導入免收保費費用、保單維護費用及帳戶管理費用的「三免」機制，並提供九種保單幣別與多元全權委託投資帳戶選擇。

「卓越社會公益獎」則肯定法巴人壽攜手通路夥伴及社會企業DOMI綠然能源，將房貸壽險守護家庭的精神延伸至能源弱勢家戶，由法巴人壽依保單受理件數投入相應經費，以支持偏鄉家戶汰換節能燈具。2025年共協助70戶家庭更換901組燈具，節約35,123度電力，並改善偏鄉家戶照明、學童學習環境與長者居家安全，讓一個家的保障得以照亮另一個家。

在「卓越人才培育獎」方面，法巴人壽自2023年起推動「Cardif TalentVerse人才宇宙」，以數位創新、雙語國際力及永續共融為三大策略，將能力培養、知識交流、全球視野、創新實作、體驗學習與全人發展融入工作日常。截至2026年，體驗式培訓逾800人次，進而形塑主動學習、跨域合作與包容創新的組織文化。

展望未來，法巴人壽將持續推動商品與服務創新，提升組織與人才韌性，朝「未來保險領航者」願景穩健前行，與客戶、夥伴、員工及社會攜手創造更具包容性與共好價值的未來。

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