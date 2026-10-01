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新光人壽攜手國立暨南國際大學產學合作 深化保險多元人才培育

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽與國立暨南國際大學簽署產學合作備忘錄，由新光人壽董事長魏寶生（右）及國立暨南國際大學校長武東星（左）代表簽約。新光人壽／提供
新光人壽與國立暨南國際大學簽署產學合作備忘錄，由新光人壽董事長魏寶生（右）及國立暨南國際大學校長武東星（左）代表簽約。新光人壽／提供

面對金融保險業快速轉型及高度人才競爭加劇，台新新光金控子公司新光人壽與國立暨南國際大學於9月30日簽署產學合作備忘錄，由新光人壽董事長魏寶生及國立暨南國際大學校長武東星代表簽約，宣布雙方正式開啟產學合作新篇章，未來將結合企業資源與高等教育，進一步深化實習培訓、職涯探索及產業交流等合作，協助學子逐步累積經驗，培育兼具專業知識與實務能力的保險全方位人才。

新光人壽長期重視校園人才培育，持續與各大專校院建立產學合作關係，透過校園徵才、實習計畫、業師授課及證照輔導等方式，將企業資源引進校園，協助學子在學期間探索職涯方向。如新光人壽已連續多年推動「校園產學實習」及「校園實習生招募辦法」，提供學生進入壽險外勤場域的機會，將課堂所學與實務工作結合，並鼓勵學生在學期間取得金融保險相關專業證照，期望透過實務參與認識保險業的多元工作內容及職涯發展，讓青年學子逐步建構完整的職涯準備歷程，提前厚植職場競爭力。

而新光人壽與國立暨南國際大學的合作亦已累積多年基礎，由業務通路處南投區部積極開拓校園合作契機，持續與校方溝通、凝聚共識並建立互信。自2023年成功促成教育學院學士班一年期校外實習合作，奠定雙方產學合作基礎；2024年乘勢擴大至教育學院三年期合作，合作範疇由單一系所拓展至學院層級。多年來，新光人壽透過學生實習、保險專業證照輔導及職涯探索，持續累積合作成果；2026年更進一步促成校級產學合作備忘錄簽署，合作版圖由「系所、學院」一路拓展至「全校」，實現產學合作三級躍升，為雙方多年校園深耕與人才培育再創新里程碑，更是校方至今唯一簽署產學合作之金融保險業者。

國立暨南國際大學長期深耕人才培育，近年辦學與人才培育成果亦屢獲肯定，在2026年「WURI 全球創新大學」中名列前茅，並有8大創新項目進入全球前50強，更創下台灣高等教育機構首度承辦此一全球創新大學盛會的先例，展現學校在永續創新及跨域人才培育上的豐沛能量。簽署產學合作備忘錄同日，魏寶生董事長亦受邀擔任通識講座貴賓，以「我的職涯人生哲學」為題，與學子暢談自身職涯歷程與人生體悟，更分享以紀律（Discipline）、風險（Risk）、執行（Execution）、態度（Attitude）及思維（Mindset）所組成的「DREAM」與大學生共勉，鼓勵青年學子勇於築夢、持續學習，在快速變動的環境中培養獨立思考與解決問題的能力，以積極態度與行動力迎接未來職涯挑戰。

新光人壽表示，人才是企業永續發展的重要基礎，也是金融保險業持續創新與成長的關鍵，此次與國立暨南國際大學的深化合作，更象徵雙方人才培育將邁向更長期、跨領域的緊密關係。未來，新光人壽將持續深化校園合作，透過專業考照、企業實習及職涯探索等機會，串聯「在校學習力、專業證照力、產業實務力、職涯競爭力」四大人才培育面向，攜手學界培育兼具專業力與實務力的新世代人才，為企業注入創新動能，共創企業、學校與學子三贏的豐碩成果。

新光人壽 保險 產學合作

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