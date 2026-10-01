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力挺跨世代終身學習 台灣人壽保戶獎助學金首納55+樂齡族

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣人壽連續27年開辦「保戶子女獎（助）學金」，迄今支持逾3萬人，2026年首創壽險業先例，獎助對象從「子女」擴大至「家庭」，並更名為「保戶家庭獎（助）學金」首度納入55歲以上民眾，10月1日至31日開放申請，力挺跨世代終身學習。

根據教育部最新「成人教育調查報告」，台灣55歲以上民眾參與學習比例將近三成，顯示終身進修已成為樂齡世代充實人生的選擇之一。台灣人壽秉持We are family教育公益理念，今年「保戶家庭獎（助）學金」挺青春更助樂齡，凡保戶年滿55歲以上，具樂齡大學、社區大學、空中大學等學習證明或紀錄，皆可提出獎學金申請，子女亦可代父母提出申請，共同支持長輩進修與圓夢。此外，凡是偏鄉、微型保單、身心障礙保戶、新住民，或曾領取台灣人壽身故、失能保險金或近五年曾請領癌症、重大傷病理賠及保戶遺屬（限壽險主約被保險人身故）符合資格者均可申請助學金。

今年台灣人壽「保戶家庭獎（助）學金」總計750個獎（助）學金名額，每名可獲得價值新台幣2,000元超商電子商品卡；另外增設20個「樂齡逐夢獎學金」名額，有機會獲得超商電子商品卡，以及台灣人壽「健康樂活管家2.0」平台的「龍來點」點數，總價值超過2000元，讓樂齡族兼顧進修與健康生活；若未中籤者還有機會抽「幸運獎」，每人可獲得價值300元的超商電子商品卡。

為響應環保減碳並提供更便利的申辦體驗，台灣人壽持續採網路線上申請，若申請獎助學金總人數超過名額，將採公開抽籤方式辦理，中籤者完成資格審核後即有獎助資格。

台灣人壽 壽險業 教育部

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