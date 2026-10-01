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滙豐銀行推出新台幣優利 定存年息上看4%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

時序進入第4季，正值資產配置的重要階段。面對通膨與金融市場波動，滙豐銀行觀察到客戶對新台幣資金靈活配置及穩健停泊的需求增加，為合格「卓越理財尊尚」客戶推出3個月新台幣定存年息最高4% 的優惠。

此外，在外幣布局方面，聯準會升息帶動美元走強，加上十月連假掀起的旅遊與換匯需求，滙豐銀行趁勢為「合格卓越理財尊尚」及「合格卓越理財」新客戶推出美元定存3個月年息最高7%活動。另有七大外幣換匯優利定存活動，客戶換匯至美元或其他主流非美貨幣（紐幣、英鎊、加幣、澳幣、歐元、日圓）享7天期年息8% 的高利。

2026年10月1日起至2026年12月31日，滙豐銀行為「合格卓越理財尊尚」客戶推出3個月新台幣定存年息最高4% 的重磅優惠。單筆最低承作金額為新台幣300萬元

新台幣 滙豐銀行 定存

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