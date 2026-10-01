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富邦金暨子公司投入AI智慧服務與治理 獲國內外大獎肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
《哈佛商業評論》2026數位轉型鼎革獎揭曉，富邦證券榮獲「AI創新應用獎-楷模獎」，台北富邦銀行也獲得「智慧管理轉型獎-績優獎」肯定，分別由富邦證券執副蘇鐘淦(左)、北富銀副總蔡政汝出席領獎。富邦金控／提供
《哈佛商業評論》2026數位轉型鼎革獎揭曉，富邦證券榮獲「AI創新應用獎-楷模獎」，台北富邦銀行也獲得「智慧管理轉型獎-績優獎」肯定，分別由富邦證券執副蘇鐘淦(左)、北富銀副總蔡政汝出席領獎。富邦金控／提供

富邦金（2881）暨子公司持續深化數位轉型與人工智慧應用，近期接連獲得國內外專業獎項肯定。《哈佛商業評論》2026數位轉型鼎革獎公布獲獎名單，富邦證券榮獲「AI創新應用獎-楷模獎」，台北富邦銀行也獲得「智慧管理轉型獎-績優獎」肯定。此外，富邦金控憑藉集團級可信任AI治理框架及創新RegTech技術應用，榮獲國際機構Asian Banking & Finance Fintech Awards 2026「台灣最佳監理科技創新獎(RegTech Initiative Award – Taiwan)」，彰顯富邦運用科技驅動創新、打造智慧金融生態圈的亮眼成果。

富邦證券以「富邦AI PRO」創新專案，榮獲 2026《哈佛商業評論》「AI創新應用獎」服務業大型企業組楷模獎肯定。「富邦AI PRO」結合投資人資訊理解與決策需求，將交易工具升級為智慧決策平台，並整合AI分析師、AI投資助理、法說會摘要等功能，協助投資人完成從資訊理解、投資分析到交易執行，提升投資決策效率。

此外，富邦證券將AI納入公司治理架構，設置人工智慧治理委員會，並建立涵蓋風險控管、系統生命周期及資訊安全的管理機制，在推動創新應用的同時兼顧安全性與可信度。未來，富邦證券將持續深化AI應用，拓展多元投資場景，提供更智慧、個人化且值得信賴的投資服務。

台北富邦銀行以「制度化即時市場風險治理之智慧管理轉型專案」榮獲2026數位轉型鼎革獎智慧管理組肯定。北富銀歷時七年推動市場風險管理轉型，整合自主評價模型、大數據分析及AI智慧監控技術，建立即時且制度化的風險治理架構，將傳統事後查核模式升級為主動預警與即時管理，以科技實力打造更快速、更精準、更透明的金融服務，為企業及法人客戶提供更值得信賴的交易體驗。

對企業客戶而言，風險管理不只是銀行內部的管理機制，更是支持客戶穩健經營與掌握市場先機的重要基礎。北富銀持續將AI與科技能力融入金融服務，從「管理風險」進一步走向「創造服務價值」，以更敏捷的服務速度、更透明的交易資訊及更專業的金融解決方案，陪伴企業客戶因應市場變化，提升資金運用效率與風險管理能力。

富邦金控持續深化人工智慧（AI）應用與治理發展，建構集團級可信任AI治理框架，整合AI治理、模型管理與安全防護機制，打造兼顧創新、效率與安全的AI應用環境，獲得ABF Fintech Awards 2026「台灣最佳監理科技創新獎(RegTech Initiative Award – Taiwan)」。面對生成式AI帶來的模型風險、個資保護及治理挑戰，富邦率先建立涵蓋AI全生命周期的治理模式，以制度治理結合創新RegTech技術，落實負責任AI發展，以金融業運用人工智慧(AI)之六大核心原則為基礎，建立73項監控指標，建立從模型開發、部署到持續監控的完整管理機制，強化AI應用的可控性、透明性與可追溯性。

富邦金控同時導入AI Security DevOps、B-REAL大型語言模型微調框架及Hybrid Guardrail智能護欄三大RegTech創新技術。其中，B-REAL透過行為導向強化學習優化模型決策品質，成功降低65.5%幻覺率，並提升21%回覆品質，強化生成式AI於金融場景的可靠性；Hybrid Guardrail則防範個資外洩、提示詞攻擊及不當內容風險等，加強資料安全防護機制。未來富邦金控將持續深化AI治理與創新應用，打造值得信賴的智慧金融生態圈。

富邦金 富邦 台北富邦銀行

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