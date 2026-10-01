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深化股東生態系合作 將來銀行與凱基證券推分戶帳

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為深化股東生態系合作、打造客戶一站式投資全球金融市場服務，純網銀將來銀行攜手凱基證券推「分戶帳」服務，民眾透過將來銀行App可直接申請開立凱基證券帳戶，經客戶同意後，將來銀行既有開戶資料及身分證影像檔直接帶入。若將帳戶設為凱基證券分戶帳的出入金帳戶，符合條件者最高2%優利。

將來銀行指出，國人於將來銀行App進入「證券戶」頁面，即可直接連結至凱基證券完成開戶申請。透過資料共享機制，將來銀行既有的開戶資料將直接帶入凱基證券開戶網頁，大幅減少客戶重複填寫資料的時間與步驟，全程數位化、免臨櫃，讓開戶體驗更加順暢。

將來銀行App已可一站式投資境內、境外資金，及美股、美國ETF。本次更將客戶可投資標的擴大至台股及凱基證券複委託服務的海外市場。將來銀行更以優利活存與每月至少50次轉帳0手續費優惠，讓投資人無論是進場投資或停利等待下一次投資機會，資金都能不間斷享有遠優於證券交割戶的高利，又能兼顧高效運用的便利性。

將來銀行表示，為鼓勵投資人善用分戶帳靈活調度投資資金，將來銀行與凱基證券推出限時加碼500元全聯電子禮卡活動，及完成將來銀行指定分戶帳任務再享300元獎勵金，最優可享800元回饋。

首先，凱基證券推出500元全聯電子禮卡活動。即日起到10月底為止，透過將來銀行APP新開立凱基帳戶，並把將來銀行帳戶設為凱基證券分戶帳出入金帳戶且完成活動登錄，於2026年11月15日前在凱基證券成功完成任一筆交易，即符合贈送500元全聯電子禮卡活動資格。

此外，將來銀行加碼推出分戶帳專屬回饋活動是即日起至11月底止，未曾使用過將來銀行分戶帳的客戶，享活動期間內分戶帳出金累計達台幣1萬元，可獲300元回饋金，及符合條件者另享最高3次的抽獎機會，有機會抽中台幣1萬元的「夢想投資基金」。

將來銀行表示，此次攜手凱基證券推出分戶帳服務，展現股東生態系的協同綜效。將來銀行將持續深化與股東生態系夥伴的合作，以科技整合銀行與證券服務，為客戶打造一站式的完善投資服務。

凱基 股東 將來銀行

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