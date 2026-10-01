深耕永續行動與品牌創新 保誠人壽勇奪2026卓越保險評比兩大獎項

保誠人壽於《卓越雜誌》主辦之「2026卓越保險評比」中，一舉榮獲「卓越永續金融獎」及「卓越品牌形象獎」兩項大獎。此次雙料獎項的肯定，不僅展現保誠長期深耕永續治理、落實以客為本的成果，也彰顯持續推動品牌轉型與服務創新的努力。

保誠人壽秉持「保障每個人生，誠就每個未來」的企業宗旨，將永續理念融入企業治理、商品服務、責任投資及社會影響力等各個面向。近年更聚焦「氣候變遷與健康調適」，從責任投資、普惠金融到創新保障方案與社會倡議，陪伴個人、家庭與社會提升面對未來風險的韌性。

在永續治理方面，保誠人壽由董事會擔任永續議題最高治理單位，並透過風險管理委員會、永續指導委員會及氣候變遷工作小組等多層級治理架構，將永續與氣候風險納入企業決策流程。同時推動2050淨零碳排承諾，高階主管績效連結永續指標，讓永續從治理藍圖延伸到日常營運的落實行動。

在品牌經營方面，保誠致力從傳統保險公司轉型為客戶值得信賴的人生夥伴。透過整合健康保障、高資產財富傳承與退休規劃等服務，建立完整客戶價值鏈；並藉由數位服務、無紙化流程及創新體驗，持續提升客戶服務便利性與滿意度。品牌價值也從保單銷售延伸至人生各階段的需求管理，逐步打造更有溫度，也更值得信賴的品牌形象。

此外，保誠人壽持續推動兒童保護、財金教育及社區公益行動，包括CHA-CHING兒童理財教育計畫、氣候變遷與健康調適倡議等，將保險業的核心價值延伸至社會各個角落，實踐企業創造社會正向影響力的承諾，落實企業公民的角色。

此次榮獲雙料大獎，不僅是對保誠在人壽保險本業、永續發展與品牌經營成果的重要肯定，展望未來，保誠將持續以客戶需求為核心，結合創新、信任與責任，陪伴客戶面對人生不同階段的保障需求，並以保險產業創造更長期的客戶價值。