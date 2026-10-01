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聯邦吉鶴卡5周年 純金「金鶴卡」怎麼抽？

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
適逢吉鶴卡迎來發行5週年里程碑，聯邦銀行感謝卡友長期以來的支持與信任，精心規劃週年限定活動，自10月1日至2027年3月31日推出多項優惠，邀請卡友一同歡慶。聯邦銀行／提供
適逢吉鶴卡迎來發行5週年里程碑，聯邦銀行感謝卡友長期以來的支持與信任，精心規劃週年限定活動，自10月1日至2027年3月31日推出多項優惠，邀請卡友一同歡慶。聯邦銀行／提供

以「在不在日本，都很日本」為訴求且深受卡友喜愛的吉鶴卡，適逢吉鶴卡迎來發行5週年里程碑，聯邦銀行（2838）感謝卡友長期以來的支持與信任，精心規劃週年限定活動，達成指定條件就有機會抽中限量200份的「純金9999造型金鶴卡1g」，聯邦銀行同時自2026年10月1日至2027年3月31日推出多項優惠，邀請卡友一同歡慶。

週年限定好禮，讓卡友消費有感、驚喜加倍。活動期間國內一般消費或萊爾富消費單筆達5,000元（含）以上且完成登錄，即有機會抽中「純金9999造型金鶴卡1g」，以吉鶴卡1：1比例打造之金鶴卡，兼具獨特性與收藏價值，限量200份。另外，刷吉鶴卡達2筆單筆國內一般消費或萊爾富消費500元（含）以上且完成登錄，就贈萊爾富超商人氣商品「綾鷹」系列茶飲1瓶，總計限量10萬瓶。此外，吉鶴卡卡友於當月完成登錄，國內消費累積達20,000元（含）以上，再享加碼2%回饋，讓日常消費回饋更升級。

吉鶴卡同步推出新戶專屬優惠，活動期間新戶核卡後30日內於國內消費，累積達1,288元即可享300元刷卡金；累積達5,000元則享650元刷卡金，回饋率高達13%，歸戶擇優回饋一次。另搭配國內一般消費1%無上限，以及日系名店加碼4%回饋，整體回饋最高可達18%。此外，國內消費滿額可再享加碼2%回饋，多重優惠讓卡友消費更有感。

吉鶴卡除了提供日本旅遊期間一系列的回饋優惠，更將日系生活延伸至國內日常，推出多元日系品牌及餐廳專屬優惠，多達50家品牌、700間門市，讓卡友無論身處國內或日本，都能隨時享受濃厚的日系消費體驗，並持續提供多元日本旅遊優惠，包括日幣消費2.5%回饋無上限、日本行動支付Apple Pay及Google Pay加碼最高2.5%，並鎖定旅客熱門消費場景，於11大熱門商店提供加碼3%回饋，涵蓋7-ELEVEN、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城、永旺、三越、唐吉訶德、Yodobashi等日本知名商店及旅遊景點，滿足旅遊期間購物、娛樂等多元消費需求。

此外，新戶自即日起至12月31日期間前往日本，於實體商店刷卡消費再享額外加碼3%回饋；針對日本三大交通卡SUICA、ICOCA及PASMO儲值交易，亦享1.5%回饋。從出發前的交通準備，到旅途中的購物與娛樂，吉鶴卡以多元優惠陪伴卡友輕鬆暢遊日本，讓每一趟旅程都更加精彩。

聯邦銀行 萊爾富 消費

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