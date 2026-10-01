國泰人壽攜手富達投信推出「動能優勢」委託投資帳戶

面對全球股債市場持續震盪，投資人的資金布局卻沒有停下腳步。台灣上市ETF（指數型股票基金）資產規模截至今年9月底已達8.95兆元、受益人次突破2100萬，國泰人壽看準「市場會動，配置也要跟著動」的需求，攜手富達投信推出「動能優勢」委託投資帳戶，主打透過專業投資團隊進行股債攻守配置，結合投資型附保證給付商品「國泰人壽飛揚一生（外幣）變額年金保險」，協助客戶累積退休資產並滿足財富傳承需求。

富達投信「動能優勢」委託投資帳戶最大特色在於打造「全球靈活配置」投資策略，以「成長、收益、防禦」三大核心進行全球布局，結合ETF的低成本、高流動性優勢以及專家團隊主動式投資研究實力，透過持續監控市場趨勢與靈活調整配置，在掌握成長機會的同時降低波動風險，提升投資效率；此外，帳戶設有資產撥回機制，將依淨值表現提供每月現金撥回，讓屆退族群享有每月現金流，滿足「類月退俸」的資金需求。

國壽表示，面對市場波動常態化的趨勢，財務規劃除了著眼於資產累積，也應進一步將風險保障與財富傳承納入考量。「飛揚一生」系列商品結合最低身故保證給付機制，如保戶於年金累積期間身故，至少給付所繳總保費（假設無匯差損失條件下），藉由身故給付保證，鼓勵客戶在市場波動中長期穩健持有，為資產延續增添一道防護網。

為增加資金運用彈性，「飛揚一生」系列商品依財務規劃期間長短提供不同選擇，客戶可考量自身財務需求，選擇適合之投保方案。當保險契約至約定年金給付開始日之前，年金給付可選擇「一次領取」或「分期給付」；若選擇「分期給付」，年金給付最高可給付至被保險人保險年齡100(含)歲，銜接退休後長期年金安排，為客戶勾勒完整的退休現金流藍圖。

國壽提醒，購買投資型保單需自負投資盈虧，保戶於投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇個人最適切的財務規劃方案。