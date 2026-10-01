快訊

南亞科建廠選址涉政治考量？吳誠文：以產業需求為重、廠商自行決定

亞運射箭／為奪金染一頭金髮 張正韋首闖獎牌戰興奮到肌肉顫抖摘銀牌

光輝十月！台股衝上4萬8千點 三大法人買超292.52億元

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰人壽攜手富達投信推出「動能優勢」委託投資帳戶

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰人壽攜手富達投信推出「動能優勢」委託投資帳戶，結合飛揚一生系列投資型保單，為客戶訂製兼顧退休金流與財富傳承最佳規劃。圖／國泰人壽提供
國泰人壽攜手富達投信推出「動能優勢」委託投資帳戶，結合飛揚一生系列投資型保單，為客戶訂製兼顧退休金流與財富傳承最佳規劃。圖／國泰人壽提供

面對全球股債市場持續震盪，投資人的資金布局卻沒有停下腳步。台灣上市ETF（指數型股票基金）資產規模截至今年9月底已達8.95兆元、受益人次突破2100萬，國泰人壽看準「市場會動，配置也要跟著動」的需求，攜手富達投信推出「動能優勢」委託投資帳戶，主打透過專業投資團隊進行股債攻守配置，結合投資型附保證給付商品「國泰人壽飛揚一生（外幣）變額年金保險」，協助客戶累積退休資產並滿足財富傳承需求。

富達投信「動能優勢」委託投資帳戶最大特色在於打造「全球靈活配置」投資策略，以「成長、收益、防禦」三大核心進行全球布局，結合ETF的低成本、高流動性優勢以及專家團隊主動式投資研究實力，透過持續監控市場趨勢與靈活調整配置，在掌握成長機會的同時降低波動風險，提升投資效率；此外，帳戶設有資產撥回機制，將依淨值表現提供每月現金撥回，讓屆退族群享有每月現金流，滿足「類月退俸」的資金需求。

國壽表示，面對市場波動常態化的趨勢，財務規劃除了著眼於資產累積，也應進一步將風險保障與財富傳承納入考量。「飛揚一生」系列商品結合最低身故保證給付機制，如保戶於年金累積期間身故，至少給付所繳總保費（假設無匯差損失條件下），藉由身故給付保證，鼓勵客戶在市場波動中長期穩健持有，為資產延續增添一道防護網。

為增加資金運用彈性，「飛揚一生」系列商品依財務規劃期間長短提供不同選擇，客戶可考量自身財務需求，選擇適合之投保方案。當保險契約至約定年金給付開始日之前，年金給付可選擇「一次領取」或「分期給付」；若選擇「分期給付」，年金給付最高可給付至被保險人保險年齡100(含)歲，銜接退休後長期年金安排，為客戶勾勒完整的退休現金流藍圖。

國壽提醒，購買投資型保單需自負投資盈虧，保戶於投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇個人最適切的財務規劃方案。

國泰人壽 投信 帳戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

安達人壽攜手星展銀行 推出美利星承分紅保單

合庫銀行開辦TISA服務 投資門檻最低僅需1,000元

台股基金 買氣強強滾

00406A規模飆增745％破548億！祭「年化16％」高配息 10/2最後買進日搶卡位

相關新聞

新光人壽攜手國立暨南國際大學產學合作 深化保險多元人才培育

面對金融保險業快速轉型及高度人才競爭加劇，台新新光金控子公司新光人壽與國立暨南國際大學於9月30日簽署產學合作備忘錄，由新光人壽董事長魏寶生及國立暨南國際大學校長武東星代表簽約，宣布雙方正式開啟產學合作新篇章，未來將結合企業資源與高等教育，進一步深化實習培訓、職涯探索及產業交流等合作，協助學子逐步累積經驗，培育兼具專業知識與實務能力的保險全方位人才。

深耕永續行動與品牌創新 保誠人壽勇奪2026卓越保險評比兩大獎項

保誠人壽於《卓越雜誌》主辦之「2026卓越保險評比」中，一舉榮獲「卓越永續金融獎」及「卓越品牌形象獎」兩項大獎。此次雙料獎項的肯定，不僅展現保誠長期深耕永續治理、落實以客為本的成果，也彰顯持續推動品牌轉型與服務創新的努力。

聯邦吉鶴卡5周年 純金「金鶴卡」怎麼抽？

以「在不在日本，都很日本」為訴求且深受卡友喜愛的吉鶴卡，適逢吉鶴卡迎來發行5週年里程碑，聯邦銀行（2838）感謝卡友長期以來的支持與信任，精心規劃週年限定活動，達成指定條件就有機會抽中限量200份的「純金9999造型金鶴卡1g」，聯邦銀行同時自2026年10月1日至2027年3月31日推出多項優惠，邀請卡友一同歡慶。

新台幣午盤貶7.8分 暫收31.93元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.93元，貶7.8分，成交金額9.36億美元

美日利差擴大與經濟放緩夾擊 日圓跌破158

受日本最新經濟數據疲弱及美日公債利差持續擴大影響，日圓走勢再度承壓，對美元匯價應聲跌破158重要心理關卡。市場普遍預期，在經濟動能減速的背景下，日本銀行10月升息機率偏低，加劇日圓貶勢。

美元續強、新台幣開貶 荷莫茲海峽風波未定

美元指數持續走強，新台幣匯價今早以31.87開盤，貶值1.8分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。