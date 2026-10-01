育兒重擔當前 父母提早布局「長照保單」鞏固家庭後盾

許多父母雖已備妥實支實付等基礎醫療險，卻忽略其多半僅能應對短期的住院與手術醫療。事實上，根據衛福部統計，國內每年新增中風患者中，約有15%至20%為45歲以下的青壯年族群，顯示腦中風已有明顯年輕化趨勢；而失智症雖以長者為主，但台灣失智症協會推估，國內亦有逾萬人罹患年輕型失智症（65歲以下確診），且病程惡化速度快，對家庭經濟與照護造成的衝擊不亞於年長患者。

一旦突發重疾或意外導致失能，動輒數年以上的照護周期將帶來長期收入中斷與持續性的看護開銷，這絕非短期醫療險所能支應。因此，父母在衝刺事業與撫育孩子的同時，更須及早規劃長期照顧險，為自己與家庭建立更長遠的安全防線。

遠雄人壽建議，規劃長照保障時，首要檢視能否涵蓋前期的緊急醫療以及後續的漫長看護。完善的長照保單架構，在被保險人符合長期照顧狀態或完全失能時，應先給付一筆一次性保險金（實際給付倍數依保單條款及商品設計而定），及時支應購買輪椅、氣墊床等高額輔具或居家無障礙改裝等開銷；隨後每年再定期給付分期保險金，穩定因應每月的看護與耗材支出，避免動用子女教育基金或養老金。

除了給付額度，保單設計的便利性也是評估重點。家庭支柱一旦達到長照或完全失能狀態，往往面臨收入減少與開銷激增的雙重壓力，具備豁免保費機制的商品能在確診後免除後續各期保費，有助於維持保障不中斷。遠雄人壽為體恤家庭照護者的辛勞，在商品機制上貼心簡化申請手續，只要連續給付分期保險金達四期後，第五期起無須再奔波醫院開立相關病理報告證明文件，僅需檢具生存證明即可申請，大幅減輕照護者往返醫院的身心負擔。

針對保費支出，民眾多希望投入的資源能發揮最大價值。遠雄人壽指出，部分長照保單納入身故保險金與滿期保險金設計，若被保險人一生平安健康至保單滿期、未曾動用長照給付，也能轉化為滿期保險金領回，讓資產配置發揮實質效益。

特別是正值育兒黃金期的年輕父母，在此階段投保不僅身體狀況相對良好、較容易通過健康告知及核保程序，更能以相對親民的保費成本鎖定終身保障，趁著開學季盤點家庭開銷時提早進場布局，才能在打拚事業的同時無後顧之憂，成為孩子成長路上最穩固的支柱。