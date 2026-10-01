富邦人壽響應健康幣推專屬外溢商品、再推結合馬拉松賽事外溢保單

全民健康管理再升級！富邦人壽持續深化外溢保單布局，響應政府預防保健及全民運動政策，10月1日重磅推出兩項外溢保單新舉。新推出結合「健康幣」外溢機制的住院醫療日額型商品「富邦人壽鍾愛溢生終身健康保險」，可同時享有健康幣及外溢保單雙重回饋，成為首波受邀加入衛生福利部健康幣計畫合作的保險業者；另一方面推出創新戶外活動險「富邦人壽溢起馬拉松傷害保險」，首度將「健康公里數」及「馬拉松完賽」納入外溢機制，健康管理回饋採全額發放mo幣。從預防保健到規律運動，富邦人壽透過商品、平台及集團資源串聯多元健康行動，提升民眾將自主健康管理融入日常生活。

衛生福利部10月1日健康幣活動上線，民眾透過成人健檢、癌症篩檢、疫苗接種及生活型態評估表等預防保健服務，即可累積健康幣。富邦人壽同步推出「富邦人壽鍾愛溢生終身健康保險」，將健康幣證明文件納入外溢回饋提供之條件項目，只要登錄參與並符合健康幣活動資格，指定期間每年提供全民健保行動快易通APP(健康幣)相關證明文件，即可享有續年度保費優惠，相當於可以同時享有衛生福利部提供之健康幣及保單健康外溢雙重回饋。

富邦人壽「幸福more」平台亦推出健康幣專屬響應活動，邀請會員踴躍下載健康幣APP並一同參與，完成指定上傳任務可獲得限量幸福分兌換好禮，串聯公私資源，透過多元回饋鼓勵民眾將健康管理融入日常生活。

富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓表示，富邦人壽長期推動外溢保單，從健康檢查、疫苗接種、日常步行，到此次進一步接軌健康幣政策及馬拉松運動情境，持續拓展健康管理的多元面向，期望透過保險保障與健康回饋雙軌並進，鼓勵保戶從預防保健、日常健康管理到規律運動，逐步建立自主健康管理習慣。

全台運動風氣持續盛行，富邦人壽響應富邦金控擴大Run For Green®倡議的影響力，長期贊助全臺四大馬拉松，並於10月1日推出馬拉松外溢保單「富邦人壽溢起馬拉松傷害保險」，除提供意外身故及失能保障，亦涵蓋意外骨折、脫臼、創傷縫合處置、跟腱斷裂及十字韌帶等特定手術與特定事故身故等多重保障，守護全民運動健康。富邦人壽觀察到，馬拉松跑者往往會為賽事設定訓練目標，並透過穿戴裝置記錄日常運動歷程。因此，「溢起馬拉松」以依條款約定之有效健康公里數及實體馬拉松賽事完賽成果作為健康管理回饋基礎，讓保戶在維持運動習慣、完成自我挑戰的同時，獲得實質回饋，並兼顧意外防護保障。

隨著健康意識提升，運動已成為國人日常生活的一部分，根據運動部「114年運動現況調查」，全臺運動人口比例達83.3%，以每週運動3次、每次30分鐘以上，且達到流汗、喘氣程度的「規律運動」人口比例達35.6%，均創下近年新高；健走、慢跑與散步因參與門檻低、不受場地限制具高度自主性，長期名列國人常從事的運動項目。為了讓有運動習慣的民眾能夠安心活動，「溢起馬拉松」提供18歲至70歲皆可投保，並針對運動族群量身打造三大特色：

一、「健康公里數+馬拉松完賽證明」雙回饋機制，最高享14%mo幣回饋：「溢起馬拉松」將依條款約定之有效健康公里數與合格馬拉松完賽證明納入外溢機制項目，健康管理回饋方式採全額發放mo幣，讓馬拉松不只為了抵達終點，更能累積健康回饋。保戶透過記錄每日行走及跑步累積健康公里數，達成分級指定標準，或上傳合格半馬或全馬完賽證明，符合條款約定者兩項回饋合計最高可享表定年繳保險費14%的mo幣點數，讓健康行動轉化為實際價值。

二、涵蓋多項運動常見意外傷害醫療保障：隨著路跑、馬拉松及耐力型運動盛行，運動傷害風險也隨之提高。「溢起馬拉松」提供意外傷害骨折給付，免住院也有保障，涵蓋肩膀、上下肢、膝蓋、腳踝、大腿根部及胸腰椎交界等22個常見骨折部位。此外，意外造成的特定手術及處置亦納入定額給付，無論是跑步或是打球等常見的跟腱或十字韌帶斷裂、創傷縫合或脫臼等意外傷害，只要符合給付條件，皆在保障範圍內，讓戶外活動意外傷害保障更周全。

三、加強特定事故保障，戶外活動風險多一層守護：響應政府「全民運動」政策，考量馬拉松、三鐵、越野賽、海泳等戶外活動可能面臨熱傷害、低溫環境或水域活動等特殊風險，本商品除了具有一般意外傷害保障外，更強化特定事故意外身故給付。如因熱中暑、熱衰竭、失溫、意外溺水、潛水夫病及橫紋肌溶解等特定事故而身故，可獲額外1倍保額保障，為家人多添一層守護。

以30歲熱愛跑步及戶外運動的富先生投保「溢起馬拉松」保額100萬元為例，年繳保險費7,400元。若第一年在保單年度指定期間內達成最高級距(有效健康公里數記錄期間最多公里數之180天，每日平均公里數≧8公里)，並上傳4場全馬完賽證明，即可獲得1,036點mo幣的健康管理回饋保險金，每一點mo幣等同1元，可用來全額折抵momo購物網的數百萬件商品。

在保障方面，若富先生第一年參加全馬時因跌倒導致十字韌帶斷裂並接受十字韌帶修補術，可領取10萬元「意外傷害十字韌帶重建或修補術保險金」；第三年參加HYROX比賽，波比跳時落地失衡著地導致右側鎖骨不完全骨折，依條款給付比例可申領15萬元「意外傷害骨折保險金」；第八年進行海泳時，因海況變化發生意外溺水而身故，則可申領200萬元意外身故保障(100萬元「意外傷害身故保險金」加計100萬元「特定事故意外傷害身故保險金」)。

富邦人壽「溢起馬拉松」呼應健康、運動生活理念，透過保障與回饋機制，鼓勵保戶持續記錄健康公里數、挑戰馬拉松賽事，將每一次起跑化為照顧自己、實踐健康生活的具體行動。富邦人壽也提醒，民眾從事運動仍應依自身健康狀況循序漸進，並搭配適當裝備、補水與休息，並定期檢視保障需求，讓健康生活更有後盾。