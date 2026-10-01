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新投資型保單登場 國泰人壽攜手富達投信推「動能優勢」委託投資帳戶

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽攜手富達投信推出「動能優勢」委託投資帳戶，結合飛揚一生系列投資型保單，為客戶訂製兼顧退休金流與財富傳承最佳規劃。圖／國泰人壽提供
國泰人壽攜手富達投信推出「動能優勢」委託投資帳戶，結合飛揚一生系列投資型保單，為客戶訂製兼顧退休金流與財富傳承最佳規劃。圖／國泰人壽提供

面對全球股債市場持續震盪，投資人的資金布局卻沒有停下腳步。國泰人壽看準「市場會動，配置也要跟著動」的需求，攜手富達投信推出「動能優勢」委託投資帳戶，主打透過專業投資團隊進行股債攻守配置，結合投資型附保證給付商品「國泰人壽飛揚一生（外幣）變額年金保險」（以下簡稱「飛揚一生」系列商品），協助客戶累積退休資產並滿足財富傳承需求，自10月1日起可於中國信託商業銀行全台各分行洽詢。

台灣上市ETF資產規模截至今年9月底已達8.95兆元、受益人次突破2,100萬，美國10年期公債殖利率近期則在4.9%附近波動，加上全球政策、地緣政治及通膨變數仍高，如何掌握市場機會並兼顧資產配置與風險控管，成為重要的財務規劃課題。

富達投信「動能優勢」委託投資帳戶最大特色在於打造「全球靈活配置」投資策略，以「成長、收益、防禦」三大核心進行全球布局，結合ETF的低成本、高流動性優勢以及專家團隊主動式投資研究實力，透過持續監控市場趨勢與靈活調整配置，在掌握成長機會的同時降低波動風險，提升投資效率；此外，帳戶設有資產撥回機制，將依淨值表現提供每月現金撥回，讓屆退族群享有每月現金流，滿足「類月退俸」的資金需求。

國泰人壽表示，面對市場波動常態化的趨勢，財務規劃除了著眼於資產累積，也應進一步將風險保障與財富傳承納入考量。「飛揚一生」系列商品結合最低身故保證給付機制，如保戶於年金累積期間身故，至少給付所繳總保費（假設無匯差損失條件下），藉由身故給付保證，鼓勵客戶在市場波動中長期穩健持有，為資產延續增添一道防護網。

為增加資金運用彈性，「飛揚一生」系列商品依財務規劃期間長短提供不同選擇，客戶可考量自身財務需求，選擇適合之投保方案。當保險契約至約定年金給付開始日之前，年金給付可選擇「一次領取」或「分期給付」；若選擇「分期給付」，年金給付最高可給付至被保險人保險年齡100（含）歲，銜接退休後長期年金安排，為客戶勾勒完整的退休現金流藍圖。

國泰人壽提醒，購買投資型保單需自負投資盈虧，保戶於投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇個人最適切的財務規劃方案。

國泰人壽提醒，本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書；委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。上述提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託帳戶之績效，本全權委託帳戶投資風險請詳閱保險商品說明。

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