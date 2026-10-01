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健康幣上路壽險業接軌 台灣人壽串聯健檢、疫苗讓健康變現金

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

衛福部推動「健康幣，賺飽幣」政策，保險業也逐步將健康管理與保險服務結合。中國信託金融控股旗下台灣人壽成為首波參與合作的壽險公司，整合「外溢商品」、「健康樂活管家、TeamWalk App」平臺及「健康樂活規劃師」三大服務，保戶只要完成健檢、疫苗接種等健康任務，就能獲得保費折減同時賺到健康幣，讓健康變現金。

台灣人壽目前約有50張外溢型保單，涵蓋成人預防保健、癌症篩檢及疫苗接種等健康管理項目。隨著衛福部推動健康幣制度，保戶完成指定健康任務後，除可依政策累積健康幣，也可依保單規定提供相關證明，作為健康管理行為的憑證，部分商品並可享有保費回饋，形成「健康管理」與「保險保障」相互連結的模式。

壽險業者表示，隨著高齡化及超高齡社會來臨，保險功能正從傳統的事後理賠，逐步延伸至事前預防與健康管理。外溢型保單即是其中一種模式，透過保戶實際參與健檢、運動、疫苗接種等行為，將健康促進納入保險服務範圍。

在健康管理服務方面，台灣人壽現有「健康樂活管家」及「TeamWalk App」兩項平台，分別提供個人及企業員工健康管理服務。其中，「健康樂活管家」整合健康管理、運動健身及營養照護等資源；「TeamWalk App」則以企業員工為主要對象，透過健走挑戰、團隊活動等方式，鼓勵員工培養運動習慣。

此外，台灣人壽已培訓逾240名保險顧問接受醫師、營養師等專業課程，提供健康管理相關服務。業者指出，未來保險顧問除協助民眾規劃保障及退休需求，也可進一步扮演健康管理資訊傳遞角色，協助民眾了解健康幣政策及相關健康促進措施。

從產業發展角度來看，健康幣政策也讓保險業既有的外溢保單與政府健康促進政策出現交集。壽險業者透過既有保單及數位平台串接健康服務，將民眾日常的預防保健行動納入服務體系，顯示台灣保險市場正從單純的風險移轉，逐步朝風險預防及健康管理方向延伸。

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