快訊

告別南國！二戰結束後從台灣返鄉的「引揚者」故事

杜拜航空班機駕駛艙喋血！機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了

貸款利率飆高怎麼借最划算？「信用小白」也有機會低利

聽新聞
0:00 / 0:00

花旗助攻 AI 大廠全球布局 緯創、廣達、華碩海外籌資一波波

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
今年以來，花旗已為台灣企業客戶如緯創、廣達、欣興、華碩等大企業，籌集逾120億美元資金。表格來源／Dealogic
今年以來，花旗已為台灣企業客戶如緯創、廣達、欣興、華碩等大企業，籌集逾120億美元資金。表格來源／Dealogic

隨著AI產業持續擴大資本支出，台灣企業海外融資需求升溫，花旗也透過全球金融網絡，協助企業以全球存託憑證（GDR）、海外可轉換公司債（ECB）及海外美元債等方式籌資。今年以來，花旗已為台灣企業客戶如緯創（3231）、廣達（2382）、欣興（3037）、華碩（2357）等大企業，籌集逾120億美元資金，科技業成為主要融資族群。

從今年交易布局來看，花旗協助多家台灣AI及半導體供應鏈大廠進入全球資本市場，交易規模及案件密度均相當突出。其中，9月完成的緯創資通GDR交易規模達14.72億美元，文曄科技（3036）GDR也達4.35億美元；8月則協助貿聯（3665）完成3.15億美元GDR。

7月的交易同樣受到市場關注，廣達電腦GDR規模達21.64億美元，欣興電子也完成13.55億美元GDR，顯示AI伺服器、PCB及電子零組件等供應鏈業者，正透過海外資本市場取得資金，以支應全球布局及擴充產能需求。6月花旗亦協助力積電（6770）完成8.86億美元GDR。

除了GDR外，海外可轉換公司債及可交換公司債也是台灣科技企業重要的海外籌資工具。9月花旗參與臻鼎科技（4958）8億美元、台達電（2308）及泰達電合計15億美元、華碩15億美元，以及文曄科技5億美元的海外可轉債交易；8月貿聯完成5億美元交易，5月技嘉科技（2376）5億美元，3月華邦電子（2344）7.5億美元。

花旗 緯創 華碩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永續公民獎揭曉／花旗助台企籌資拓市 今年來績效逾120億美元

AI市場上看8270億美元！00918布局廣達、緯穎、華碩 金融股同步打底

台灣新創去年投資規模達27億美元 AI半導體領域雙創新高

ETF布局 Q4股優於債 透過台股、海外科技股搶成長商機

相關新聞

國銀前三季聯貸衝上新高 金額逾1.6兆元

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2026年前三季國銀聯貸成交174件、總額519億美元、年增38%，折合新台幣1兆6,531億元，寫史上同期新高，全年有望突破600億美元。

美日利差擴大與經濟放緩夾擊 日圓跌破158

受日本最新經濟數據疲弱及美日公債利差持續擴大影響，日圓走勢再度承壓，對美元匯價應聲跌破158重要心理關卡。市場普遍預期，在經濟動能減速的背景下，日本銀行10月升息機率偏低，加劇日圓貶勢。

美元續強、新台幣開貶 荷莫茲海峽風波未定

美元指數持續走強，新台幣匯價今早以31.87開盤，貶值1.8分。

新台幣開盤貶1.8分 為31.87元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.87元開盤，貶1.8分

台幣單月重貶1.86角

新台幣昨（30）日終場收31.852元，升2.4分，累計9月貶值1.86角、貶幅0.58%，月線翻黑；第3季貶值1.5分、貶幅0.05%，季線同步收黑。第3季新台幣貶值收斂至以「分」計，央行持續進場調節，一方面穩匯，另一方面也避免因高油價傳遞的輸入性通膨。

國銀海外曝險持續攀升

中央銀行昨（30）日公布2026年第2季本國銀行國家風險統計，國銀海外曝險持續攀升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。