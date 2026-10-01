花旗助攻 AI 大廠全球布局 緯創、廣達、華碩海外籌資一波波

隨著AI產業持續擴大資本支出，台灣企業海外融資需求升溫，花旗也透過全球金融網絡，協助企業以全球存託憑證（GDR）、海外可轉換公司債（ECB）及海外美元債等方式籌資。今年以來，花旗已為台灣企業客戶如緯創（3231）、廣達（2382）、欣興（3037）、華碩（2357）等大企業，籌集逾120億美元資金，科技業成為主要融資族群。

從今年交易布局來看，花旗協助多家台灣AI及半導體供應鏈大廠進入全球資本市場，交易規模及案件密度均相當突出。其中，9月完成的緯創資通GDR交易規模達14.72億美元，文曄科技（3036）GDR也達4.35億美元；8月則協助貿聯（3665）完成3.15億美元GDR。

7月的交易同樣受到市場關注，廣達電腦GDR規模達21.64億美元，欣興電子也完成13.55億美元GDR，顯示AI伺服器、PCB及電子零組件等供應鏈業者，正透過海外資本市場取得資金，以支應全球布局及擴充產能需求。6月花旗亦協助力積電（6770）完成8.86億美元GDR。

除了GDR外，海外可轉換公司債及可交換公司債也是台灣科技企業重要的海外籌資工具。9月花旗參與臻鼎科技（4958）8億美元、台達電（2308）及泰達電合計15億美元、華碩15億美元，以及文曄科技5億美元的海外可轉債交易；8月貿聯完成5億美元交易，5月技嘉科技（2376）5億美元，3月華邦電子（2344）7.5億美元。