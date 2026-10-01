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集保推青年金融學習專區 4階段挑戰答題抽獎

中央社／ 台北1日電

台灣證券投資教育再升級，集保結算所於「集保e手掌握」App推出全新「e本證金，投投是道」青年學習專區；並自10月1日起開跑第一階段「證金八百」闖關任務，攜手證交所、櫃買中心及期交所，邀請18至35歲青年透過答題挑戰，輕鬆掌握證券金融知識，培養正確投資理財觀念，提升金融素養。

集保結算所董事長林丙輝透過新聞稿表示，為響應「青年基本法」及金管會「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，集保結算所特別推出「e本證金，投投是道」專區，透過互動問答遊戲，讓青年在答題闖關中累積投資理財知識，同時攜手證券周邊單位，挹注多元學習資源，共同打造證券期貨業智慧金融學習園地，積極培力青年並融合全民金融教育，以落實信任金融的理念。

集保說明，「e本證金，投投是道」專區將舉辦為期一年4階段的知識挑戰，約180萬名的集保e手掌握青年用戶，皆可以參與本項活動，只要在活動期間內完成挑戰任務，即可獲得抽獎資格。

「e本證金，投投是道」專區不僅以趣味互動方式帶領青年學習金融知識，更整合證交所「宅在家學習網」、櫃買中心「HOME學堂」、期交所「期貨及選擇權數位學習網」等豐富資源，打造證券投資與金融知識雙主題學習基地。青年用戶可透過集保e手掌握整合自身證券、基金、銀行等資產總覽，再以專區學習解讀資產及理財規劃，讓「看得到資產」，進化為「看得懂資產、管理好資產」。

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