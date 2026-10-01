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美日利差擴大與經濟放緩夾擊 日圓跌破158

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日本經濟數據疲弱，日圓兌美元跌破158關卡。路透
日本經濟數據疲弱，日圓兌美元跌破158關卡。路透

受日本最新經濟數據疲弱及美日公債利差持續擴大影響，日圓走勢再度承壓，對美元匯價應聲跌破158重要心理關卡。市場普遍預期，在經濟動能減速的背景下，日本銀行10月升息機率偏低，加劇日圓貶勢。

最新公布的經濟數據顯示，日本製造業與服務業採購經理人指數（PMI）雙雙呈現放緩趨勢，反映國內外需求降溫，經濟復甦力道面臨考驗，讓市場對日銀進一步緊縮貨幣政策的預期大幅降溫，多數法人認為日銀在10月按兵不動的機率極高。

同時，債市亦迎來劇烈震盪。受到全球殖利率走揚影響，日本國債近日出現補跌行情，十年期公債殖利率衝破3%整數大關，目前攀升至約3.05%附近；然而，美債拋售潮更為猛烈，美國十年期公債殖利率進一步走高至5.29%，使美日長債殖利率利差仍大。

市場分析指出，即便日債殖利率突破3%水準，但在美債高殖利率的強烈吸引力下，利差交易平倉潮未如預期出現，反而因日本經濟放緩與升息路徑停滯，促使投機資金持續作空日圓。若日本官員未進一步釋出實質干預或強烈口頭警示，短線日圓恐將持續維持弱勢盤整格局。

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