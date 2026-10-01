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美元續強、新台幣開貶 荷莫茲海峽風波未定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
美元指數續強至101.5，新台幣今早開盤貶至31.87。聯合報系資料照
美元指數續強至101.5，新台幣今早開盤貶至31.87。聯合報系資料照

美元指數持續走強，新台幣匯價今早以31.87開盤，貶值1.8分。

美國8月PCE月增0.3%、年增3.4%，核心PCE年增3%，均低於預期；8月個人消費支出月增0.9%，經通膨調整後增0.6%，創2025年3月以來最大增幅。顯示通膨降溫、民間消費力道增強。

今早美元指數仍處在101.5高位。美國總統川普否認以制裁鬆綁換取核讓步，荷莫茲海峽再傳油輪與液化天然氣船遭擊中。

另外，值得留意，台新投顧點出，美國總統川普30日發布《白宮超級智慧協定》以業者自律與四層控管取代立法，擬設約 10 人委員會並於數日內任命人工智慧主管，川普稱前SEC主席克萊頓適合擔任AI主管。

但美國聯邦貿易委員會同日對 Anthropic、OpenAI 等超級智慧模型業者涉嫌違反FTC法的「不公平或欺騙性行為」展開全面調查。

荷莫茲海峽 新台幣 匯價

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