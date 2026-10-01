台幣單月重貶1.86角

新台幣昨（30）日終場收31.852元，升2.4分，累計9月貶值1.86角、貶幅0.58%，月線翻黑；第3季貶值1.5分、貶幅0.05%，季線同步收黑。第3季新台幣貶值收斂至以「分」計，央行持續進場調節，一方面穩匯，另一方面也避免因高油價傳遞的輸入性通膨。

新台幣第3季受到外資股利匯出效應牽動。7、8月進入台股除權息及股利發放高峰，外資領息後匯出，推升新台幣貶值壓力，匯價由6月底31.837元一路走弱，7月底一度貶至32.454元。

進入8月之後，新台幣在外資匯入及出口商結匯需求支撐下，單月升值6.32角、升幅2%，是去年6月以來最大單月升幅。9月外資再賣超台股匯出，使單月再貶逾1角。

新台幣前三季累計貶值4.14角，貶幅1.3%。匯銀主管指出，今年以來外資持續調節台股，累計賣超金額已逾1.3兆元，資金匯出成為新台幣主要壓力來源，第4季匯率預料仍將受到外資動向及美國貨幣政策牽動。

昨日適逢月底及季底，台股回神大漲，新台幣匯率同步止血。匯市早盤小升開出後，盤中升貶互見，外資上午仍延續匯出力道，與出口商拋匯形成拉鋸；午後外資轉為匯入，加上出口商拋匯量能增加，新台幣升幅擴大，終場收31.852元，升2.4分，成交量28.17億美元。