中央銀行昨（30）日公布2026年第2季本國銀行國家風險統計，國銀海外曝險持續攀升。

截至6月底，依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額達7,350億美元，再攀歷史新高，較第1季增加4.61%，主要是對非銀行私人部門債權增加所致。其中，對美國債權更達2,225.28億美元，同樣攀歷史新高，自2015年9月起已連續44季居國銀海外曝險首位。

央行金檢處副處長謝人俊表示，第2季國銀對美債權達2,225億美元，較中國大陸高出1,707億美元，差距再攀新高。數據顯示國銀海外資產配置重心已明顯偏向美國。

近期國銀在美國的有價證券投資及資金拆存活動較為活絡，其中美國公債投資是帶動對美債權增加的重要因素。目前國銀對美債權仍以有價證券及資金拆存為主，放款占比相對不高；未來若台灣企業及供應鏈持續赴美擴大投資、設廠，國銀對美放款可能進一步增加。