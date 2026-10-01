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公股投信四合一生變 華南永昌傳否決員工安置計畫

經濟日報／ 記者戴玉翔高瑜君／台北報導

財政部推動公股投信「四合一」整併案，目前規劃由第一金投信擔任存續公司，但員工安置計畫出現不同意見，整併進度面臨變數。對此，財政部官員昨（30）日表示，對於公股投信整併仍持開放態度，若相關公股事業評估後認為合適，可持續進行評估與推動。

市場也傳出，若四家公司最終無法就員工安置取得共識，整併架構是否由原先「四合一」調整為「三合一」，成為後續觀察焦點。

華南永昌投信內部確實存在兩股聲音，一方否決第一金投信所提出的「第七版員工安置計畫」，華南永昌投信將於10月8日前再次召集會員大會進行討論及表決。

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