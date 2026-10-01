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壽險資本成績單 全數合格！20家接軌新一代清償能力制度
壽險業接軌新一代清償能力制度（TIS）後，首張「資本成績單」昨（30）日正式亮牌。據統計，20家壽險公司2026年6月底TIS全數站上100%法定合格線；其中六大壽險全數採選擇性過渡措施，以富邦人壽140%最高，國泰人壽139.12%居次，而六大壽險TIS均站穩125%以上。
今年壽險業正式揮別過去的RBC制度、改採TIS。TIS就像是壽險公司的「資本安全墊」，主要衡量一家公司手上的資本，能不能承受投資、利率、信用、保險等各種風險。法定合格標準為100%，比率愈高，代表在目前承擔的風險下，手上的資本緩衝相對愈充足。反之，若TIS較接近100%，代表資本安全墊相對較薄，一旦金融市場出現較大波動，資本水位受到的壓力也可能較明顯。
觀察14家採選擇性過渡措施的壽險公司，六大壽險中，以富邦人壽140%最高，國泰人壽139.12%居次，後面依序為凱基人壽138.24%、南山人壽129.45%、新光人壽127.68%，台灣人壽則為125%，六大壽險TIS均站穩125%以上。
元大人壽TIS為150%，三商美邦人壽110%，全球人壽、遠雄人壽、臺銀人壽、宏泰人壽及第一金人壽均為125%，中華郵政則為124.7%。整體來看，採過渡措施的14家公司TIS落在110%至150%之間。
另外六家壽險則沒有申請選擇性過渡措施，其中安聯人壽TIS達394.9%最高，保誠人壽372.84%、安達人壽365.2%、合庫人壽300.9%、法巴人壽273.8%，友邦人壽245.87%，全數站上200%。
壽險業者指出，TIS會讓各家公司更重視資產與負債能不能匹配。例如市場利率大幅變動時，壽險公司的債券資產會受到影響，但保單負債也會跟著變化，如果兩邊配置得宜，可以降低利率大幅波動對資本的衝擊。
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