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國泰世華阻詐成效佳

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰世華銀行上半年阻詐有成，積極落實「國泰盾」防詐策略，從AI防詐科技、ATM交易安全、臨櫃關懷等機制多管齊下，未來亦將優化存款帳戶開戶審查機制，致力從源頭阻斷不法金流，展現守護民眾資產安全的決心。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行上半年阻詐有成，積極落實「國泰盾」防詐策略，從AI防詐科技、ATM交易安全、臨櫃關懷等機制多管齊下，未來亦將優化存款帳戶開戶審查機制，致力從源頭阻斷不法金流，展現守護民眾資產安全的決心。國泰世華銀行／提供

面對詐騙手法不斷翻新，國泰世華銀行積極響應政府打擊詐欺犯罪政策，以整合性防詐思維持續深化「國泰盾」全方位防詐策略，透過數據科技、人員培力及跨域聯防等多重機制，強化民眾資產安全。第一線阻詐亦展現顯著成效，根據警政署統計，截至2026年6月底，臨櫃攔阻詐騙成功逾760件、金額逾6.7億元，國泰世華結合科技創新與行員專業判斷，致力提升防詐效能，為民眾資產安全層層把關。

國泰世華上半年多項防詐舉措取得具體成果，不僅深化與內政部警政署刑事警察局合作，首度將防詐機制延伸至「被害者樣態」行為分析，並於ATM導入「情境式選擇題」，拓展科技防詐應用場景。

在科技防詐方面，國泰世華持續深化AI與數據應用，除運用「聯合學習」技術推動「金融盾」專案，在各金融機構不交換個資前提下，協作訓練防詐AI模型，亦參與成為「金融阻詐聯防平台 」先導機構，結合行內偵測與跨行查詢機制，加強異常帳戶辨識能力。同時導入生成式AI，歸納警示帳戶共通樣態，優化風險控管策略與部署效率。

今年國泰世華深化與刑事局合作，導入偵辦詐騙案件數據與犯罪樣態，將防詐視角由異常交易偵測延伸至潛在被害者辨識，透過觀察客戶資金流向及使用行為變化，強化辨識異常金流能力，建構具即時辨識與動態演進能力的科技防禦體系。防詐措施亦擴大至交易前端，國泰世華今年攜手刑事局於ATM導入「情境式選擇題」，結合AI影像遮蔽物偵測及彈窗提醒等機制，透過情境引導與即時示警，協助民眾在交易過程中辨識潛在詐騙風險，降低受騙匯款可能性。

除強化科技防詐，面對不法集團利用人頭帳戶、虛設公司或行號收受及移轉不法資金等情形，國泰世華亦同步升級帳戶安全管理，自9月起優化存款帳戶開戶審查流程，從開戶源頭加強身分確認與風險辨識；針對久未往來存款帳戶，將依風險管理原則採行加強控管措施。在ATM交易安全方面，未來亦將依實際交易情形及風險樣態持續精進交易安全機制，降低帳戶遭不當利用及異常資金快速移轉的可能性，為客戶資產安全增添保障。

國泰世華 國泰 詐騙

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