全球局勢動盪，地緣政治衝突升高，極端氣候現象加劇，穩健經營成企業永續發展的關鍵核心，《天下雜誌》主辦「2026天下永續公民獎」於昨（30）日公布評選結果，並舉辦頒獎典禮，金管會主委彭金隆親自出席頒獎給績優企業，國泰金控拿下金融業第三名，彰顯長年深耕永續領域的豐碩成果。

國泰產險總經理陳萬祥代表國泰金控出席頒獎典禮致詞時表示，國泰以「氣候、健康、培力」為主軸，長期投入台灣社會與環境的永續議題，運用金融專業，賦能企業、產業乃至於不同世代，都可以具備投入轉型創新、面對風險的視野與能力。秉持永續金融推動台灣低碳轉型，累計再生能源投融資達726億元，並持續參與全球自然與氣候變遷倡議。

在「氣候」方面，面對全球氣候變遷與自然生態挑戰，國泰金控將永續金融融入核心經營策略，運用集團資源與金融專業，透過再生能源投融資、綠色生態圈建構及國際倡議參與，持續推動低碳轉型與發揮金融業影響力，連續五年參與聯合國COP大會，為台灣唯一三度於藍區舉辦周邊會議的金融業者，並連續十年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」。

在「健康」面向，國泰結合保險、銀行及證券等核心職能，從身心健康、財務健康到風險防護，打造全方位健康生活圈，並以「FitBack健康吧」為核心，自2022年起舉辦的「國泰步步攻億走」活動，截至2026年，已累積逾156萬人次參與、突破4,100億步，並投入近3,800萬元支持全台九項永續公益計畫。

「培力」是國泰永續發展的核心動能，面對五代共融與跨域人才協作趨勢，國泰以「國泰共融小鎮」為核心，透過透明溝通提升員工心理安全感，並推動個人發展計畫、360度回饋機制及彈性職涯配速舉措，協助員工發揮潛能，2025年員工投入度調查滿意度創歷年新高，育嬰留停復職後一年留任率亦接近九成。