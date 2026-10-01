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國銀前三季聯貸衝上新高 金額逾1.6兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2026年前三季國銀聯貸成交174件、總額519億美元、年增38%。 聯合報系資料照
據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2026年前三季國銀聯貸成交174件、總額519億美元、年增38%。 聯合報系資料照

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2026年前三季國銀聯貸成交174件、總額519億美元、年增38%，折合新台幣1兆6,531億元，寫史上同期新高，全年有望突破600億美元。

但近期資金緊俏、銀行參貸轉趨審慎，是第4季最大變數。

以單季來看，第3季成交68件、聯貸額225億美元，案件數與第2季67件相當，但規模季增57%，顯示企業單案融資需求明顯放大。

第3季大型聯貸案也集中在綠能與AI供應鏈，包括海龍風電550億元、日月光500億元及矽品500億元。券商受台股交易熱絡帶動，聯貸件數與金額也明顯增加。

不過，聯貸市場已開始出現「需求強、資金供給緊」兩樣情。銀行圈坦言，近期資金緊俏，銀行對大額聯貸案參貸轉趨審慎，部分案件改由統籌主辦行事前找多家行庫共同分攤，以提高募集掌握度。

資金成本走高也開始影響需求端。部分企業考量聯貸定價墊高、募集難度增加，選擇延後籌資，或轉向其他資本市場工具，第4季大型案件推案速度可能較前三季放緩。

往年第4季是聯貸旺季，近三年單季規模約落在188至222億美元，今年在資金供給轉緊下，第4季量能恐不如往年旺季。

但因前三季已墊高全年基期，聯貸圈仍預估，全年聯貸規模仍有望超過600億美元，甚至挑戰2023年612億美元高峰。

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