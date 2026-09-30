LINE Pay Money拚用戶 乘車碼搭大眾運輸每月最高30%點數回饋

電子支付拚用戶，LINEPAY（7722）旗下電子支付LINE Pay Money宣布，「乘車碼月月享回饋最高30%」大受用戶好評，相關活動延長至年底。並鼓勵用戶邀好友開通LINE Pay Money帳戶、未成年開通帳戶，都可獲得優惠券。LINE Pay Money用戶還可透過LINE Pay「點好康」，解遊戲任務賺LINE POINTS。

LINE Pay Money融入用戶日常生活，提供支付、每日通勤搭車、好友間轉帳等服務，致力提供用戶便利生活。「LINE Pay Money乘車碼」支援搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、台中捷運、高雄捷運、雙北公車，10月1日起至12月31日止，使用LINE Pay Money乘車碼搭乘大眾運輸，前10趟筆筆LINE POINTS 10%回饋，每筆交易最高回饋5點；當月累積滿30趟，更可再享20%點數回饋，每月最高回饋200點，等同前10筆最高可享30%回饋，通勤族每天搭車就累積LINE POINTS。

另外，用戶成功推薦好友完成開通LINE Pay Money帳戶，推薦者享LINE POINTS 50點回饋，被推薦者可得50元優惠券一張，用戶一起享有更多優惠，也能便利進行聊天室轉帳。

隨著LINE Pay Money應用場景持續擴大，家長也能提供未成年孩子更多支付便利性，鼓勵未成年用戶開通LINE Pay Money帳戶，於12月31日前完成LINE Pay Money帳戶開通，可獲得2張50元7-ELEVEN優惠券，開通後即能在乘車、轉帳及支付等日常生活中使用安全便利的支付服務。

LINE Pay Money表示，持續透過多元優惠與支付服務，滿足用戶在通勤、好友互動、轉帳等不同生活情境的需求，透過「賺點密技」讓用戶在日常使用LINE Pay Money時也能掌握更多回饋機會，同享支付便利性與好康加碼。