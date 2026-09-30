國銀前三季聯貸飆破1.6兆元天量 第4季還旺？資金緊成最大考驗

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2026年前三季國銀聯貸成交174件、總額519億美元、年增38%，折合新台幣1兆6531億元，寫史上同期新高，全年有望突破600億美元，但近期資金緊俏、銀行參貸轉趨審慎，是第4季最大變數。

以單季來看，第3季成交68件、聯貸額225億美元，案件數與第2季67件相當，但規模季增57%，顯示企業單案融資需求明顯放大。

第3季大型聯貸案也集中在綠能與AI供應鏈，包括海龍風電550億元、日月光500億元及矽品500億元。券商受台股交易熱絡帶動，聯貸件數與金額也明顯增加。

不過，聯貸市場已開始出現「需求強、資金供給緊」兩樣情。銀行圈坦言，近期資金緊俏，銀行對大額聯貸案參貸轉趨審慎，部分案件改由統籌主辦行事前找多家行庫共同分攤，以提高募集掌握度。

資金成本走高也開始影響需求端。部分企業考量聯貸定價墊高、募集難度增加，選擇延後籌資，或轉向其他資本市場工具，第4季大型案件推案速度可能較前三季放緩。

往年第4季是聯貸旺季，近三年單季規模約落在188~222億美元，今年在資金供給轉緊下，第4季量能恐不如往年旺季。

但因前三季已墊高全年基期，聯貸圈仍預估，全年聯貸規模仍有望超過600億美元，甚至挑戰2023年612億美元高峰。

排名方面，兆豐銀前三季一舉拿下額度管理行（Bookrunner）及共同主辦行（MLA）雙料冠軍，兩項排名均從上半年第三名逆勢衝上第一。

其中，Bookrunner由兆豐銀以67.72億美元居冠，台銀66.45億美元、第一銀64.61億美元分居二、三名；MLA則由兆豐銀以54.6億美元奪冠，第一銀51.38億美元、台銀46.24億美元緊追。

聯貸業務為銀行重要獲利來源，承作規模愈大，利息與手續費收入貢獻愈高，其中Bookrunner掌握案件主導權與額度分配，收益最高，MLA則次之。

展望2027年，聯貸市場利多仍集中AI、半導體製程升級及海外供應鏈布局，且大型科技廠融資需求正往上游供應商擴散；加上離岸風電、綠能、都更危老等政策型投資持續，可望支撐聯貸案源。

利空則是資金緊俏與利率走高。銀行參與大型聯貸可能更審慎，AI大量吸金也可能排擠傳統產業，加上聯貸定價墊高，部分企業可能延後非必要投資，或改以發債等其他管道籌資。