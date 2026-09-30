Fed升息後壽險按兵不動 10月美元宣告利率天花板暫守4.42%

美國聯準會（Fed）9月宣布升息1碼後，市場持續關注美債殖利率及後續貨幣政策走向，國內主要壽險公司10月美元利變型保單宣告利率則暫時按兵不動。截至目前已公布的業者，美元商品均維持前月水準，市場最高宣告利率仍為台灣人壽4.42%，合庫人壽則以4.38%緊追在後。

經統計，國內主要壽險業者美元保單最高宣告利率約落在4.25%至4.42%之間。其中，台灣人壽10月尚未正式公告，9月美元保障型商品最高宣告利率為4.42%，為業界最高水準；合庫人壽10月美元商品最高宣告利率則維持4.38%，為目前已公告業者中最高。

而包括第一金人壽、凱基人壽、全球人壽、元大人壽、三商美邦人壽、台銀人壽、富邦人壽、國泰人壽、遠雄人壽及友邦人壽等業者，美元商品最高宣告利率均維持4.35%；南山人壽最高維持4.30%，安達人壽則維持4.25%。

相較之下，9月壽險業才出現一波美元宣告利率調升潮。合庫人壽將美元商品最高宣告利率調升至4.38%，僅次於台灣人壽；富邦人壽則全面調升美元商品宣告利率0.05至0.1個百分點，最高升至4.35%，台銀人壽及三商美邦人壽美元商品最高宣告利率也升至4.35%。進入10月後，目前已公告業者均未再進一步調整。

新台幣商品方面，10月同樣暫未見調整，目前仍以安聯人壽最高宣告利率2.90%居冠，第一金人壽2.85%居次，凱基人壽及南山人壽均為2.78%；合庫人壽、全球人壽及元大人壽最高均為2.75%。