快訊

裁撤系辦卻添購KTV！世新突襲「入校查身分」再傳爭議 教育部說話了

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

國票金通過薪酬政策案 經營高層月薪調整10月起生效

中央社／ 台北30日電
國票金。圖／國票金提供
國票金。圖／國票金提供

國票金今天舉行董事會，通過國票金控集團薪酬政策案與高層薪酬調整案，高層比照公股制度，金控董事長每月固定薪資不能超過財政部長2倍，金控副董事長、總經理每月固定薪資不能超過董事長8成，薪酬調整案自10月1日起生效，另外也規定變動薪資不能超過固定薪資，回溯至今年起生效。

國票金今天上午舉行董事會，約莫到下午1時半結束。國票金晚間發布重大訊息，針對新訂「國票金控集團薪酬政策（草案）」案，董事會中包含董事長張兆順、副董事長陳冠舟、董事吳瑛、董事魏啓林、董事楊承羲、董事陳冠如迴避，未參與討論及表決，經主席裁示，由獨立董事梁穗昌代理主席。表決結果為7席董事贊成，2席董事保留意見，分別為獨董謝智源與獨董楊家興，本案修正通過。

2位獨董謝智源、楊家興提到，原則上支持薪酬制度改革，因有董事提出修正案，經附議後進行討論及決議，但修正案所涉實質內容與原議案存有差異，現場提供的評估資料尚有不足，無法客觀評估，因此保留意見。

相關人士說明，高層固定薪資部分方向是比照公股設定上限，金控董事長每月固定薪不能超過財政部長的2倍，副董事長、總經理不能超過董事長的8成，自10月1日起生效，後續集團子公司高層月薪將按子公司資本額與金控的比例再做調整。

至於高層變動薪資部分則不能超過固定薪資，這部分回溯至今年適用。外界預期，今年資本市場大好，國票證券前8月稅後獲利累計達28億元，證券子公司高層的變動薪資部分可能受影響。

據了解，今天董事會也有討論到合併案議題，將進一步評估潛在併購對象。

國票金 月薪 張兆順

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

許柏林代理樂天銀董座 黃進明請辭華南永昌證

8成員工年薪破百萬！一銀今年再招320人 起薪逾5萬元

獨／華南永昌投信天價離職金版本曝光 公股投信整併不排除變三合一

中鋼總經理陳守道屆齡退休 續以董事身分兼任至明年9月底

相關新聞

獨／華南永昌投信天價離職金版本曝光 公股投信整併不排除變三合一

知情人士透露，華南金控旗下的華南永昌投信工會拒簽其他三家工會都已同意的員工安置方案，尤其是退職金的計算高出其他投信工會的共識太多，因此為了避免公股投信最小的一家妨礙四合一的進度，財政部為首的公股陣營已有腹案，若華南永昌投信工會仍不願接受其他三家都已同意的版本，四合一會縮減為三合一，但未來華南永昌投信也得付出相應的代價，包括其他公股銀行不會再為華南永昌投信發行的基金進行IPO，華南金也不會為華南永昌投信增資。

壽險公會醫起通新增3醫院 保戶理賠免備證明收據

壽險公會今天表示，今天起包含醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院、高雄市立民生醫院與國軍臺中總醫院中清分院附設民...

國票金通過薪酬政策案 經營高層月薪調整10月起生效

國票金今天舉行董事會，通過國票金控集團薪酬政策案與高層薪酬調整案，高層比照公股制度，金控董事長每月固定薪資不能超過財政部...

國銀對美曝險創新高達2225億美元 占比突破三成

中央銀行今（30）日公布今年6月底本國銀行國家風險統計，國銀對美國曝險餘額攀升至2225.28億美元，續創歷史新高，連續44季居最大曝險國，占整體外國債權比重突破三成。

國銀對美曝險連44季蟬聯第一 曝險占比逾3成

央行公布115年6月底本國銀行依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為7,350億美元，較115年3月底增加4.61% ，主要係對非銀行之私人部門債權增加所致。截至2026年第2季底，對美曝險餘額高達2,225.28億美元，創下歷史新高，連續44季居首位，占總體曝險逾3成。

9月新台幣月線和季線均收黑 外資9月轉為賣超台股

新台幣匯價今天以31.852元作收，小幅升值2.4分。外資今天反手買超296億元，資金匯入推升匯價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。