國票金通過薪酬政策案 經營高層月薪調整10月起生效

國票金今天舉行董事會，通過國票金控集團薪酬政策案與高層薪酬調整案，高層比照公股制度，金控董事長每月固定薪資不能超過財政部長2倍，金控副董事長、總經理每月固定薪資不能超過董事長8成，薪酬調整案自10月1日起生效，另外也規定變動薪資不能超過固定薪資，回溯至今年起生效。

國票金今天上午舉行董事會，約莫到下午1時半結束。國票金晚間發布重大訊息，針對新訂「國票金控集團薪酬政策（草案）」案，董事會中包含董事長張兆順、副董事長陳冠舟、董事吳瑛、董事魏啓林、董事楊承羲、董事陳冠如迴避，未參與討論及表決，經主席裁示，由獨立董事梁穗昌代理主席。表決結果為7席董事贊成，2席董事保留意見，分別為獨董謝智源與獨董楊家興，本案修正通過。

2位獨董謝智源、楊家興提到，原則上支持薪酬制度改革，因有董事提出修正案，經附議後進行討論及決議，但修正案所涉實質內容與原議案存有差異，現場提供的評估資料尚有不足，無法客觀評估，因此保留意見。

相關人士說明，高層固定薪資部分方向是比照公股設定上限，金控董事長每月固定薪不能超過財政部長的2倍，副董事長、總經理不能超過董事長的8成，自10月1日起生效，後續集團子公司高層月薪將按子公司資本額與金控的比例再做調整。

至於高層變動薪資部分則不能超過固定薪資，這部分回溯至今年適用。外界預期，今年資本市場大好，國票證券前8月稅後獲利累計達28億元，證券子公司高層的變動薪資部分可能受影響。

據了解，今天董事會也有討論到合併案議題，將進一步評估潛在併購對象。